Не взяточничество: Грымчаку предъявили подозрение

Грымчаку объвили подозрение в вымогательстве и завладении чужими средствами / УНИАН

Генпрокуратура объявила подозрение заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко в вымогательстве взятки размером 1,1 миллиона долларов.

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019, которая была изъята во время осуществленных обысков", - сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Прокурор Денис Иванов уточнил, что сейчас следователи расследуют факты передачи коррупционных средства непосредственно в здании Кабмина. Он уточни, что Грымчака и Овдиенко обвиняют именно в мошенничестве и завладении чужим имуществом в результате обмана. Причины изменения статьи обвинения прокурор объяснил тем, что вопросы, за которые подозреваемые якобы получили средства, не входят в их компетенцию.

"Представители правоохранительных органов до сих пор не знают, где именно будет избираться мера пресечения – или это будет Черниговский суд, или Печерский суд Киева. Завтра утром будет ходатайство об избрании меры пресечения", - заявил адвокат Юрия Грымчака Дмитрий Мельник.

Как известно, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявляет, что правоохранители не зафиксировали факт передачи средств Грымчаку. По ее словам, вместо полумиллиона долларов силовики обнаружили календарики.

Жена задержанного накануне за взятку замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию.