Жена Грымчака из-за задержания мужа вынуждена идти работать

Юлия Грымчак после ареста мужа останется без денег / Фото: Facebook/Юлия Грымчак

Юлия Грымчак, жена задержанного накануне за взятку замминистра МинВОТ Юрия Грымчака, высказала недовольство в связи с тем, что после ареста ее супруга семья останется без средств к существованию.

"У нас на сегодняшний день исключительно есть только трехкомнатная квартира. У нас даже машины нет. Какие деньги могут быть изъяты у нас, я вообще не понимаю", – заявила Грымчак в эфире телеканала Наш.Макси-ТВ.

По словам супруги задержанного, ее финансовое положение позволит обеспечить семью лишь до конца месяца, а затем они останутся без денег.

"А дальше, если Юрию Николаевичу не выплатят зарплату, я не знаю, как мне кормить детей. Я нахожусь на двух магистратурах, учусь на дневном и заочном", – сказала жена замминистра.

Юлия настаивает, что ее муж "кормит всю семью, в том числе троих детей и двух мам, одной из которых 14 августа удалили опухоль".

"Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, или я не знаю что. Коррупционера нашли! Я в шоке была", – посетовала Грымчак.

Как известно, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявляет, что правоохранители не зафиксировали факт передачи средств Грымчаку. По ее словам, вместо полумиллиона долларов силовики обнаружили календарики.

В Генеральной прокуратуре говрят, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что сейчас Грымчак и его сообщник находятся в изоляторе временного содержания.