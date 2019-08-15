Задержание Грымчака: в ГПУ раскрыли детали обвинения

Юрия Грымчака поймали "на горячем" / Фото: Радио Свобода

В Генеральной прокуратуре заявили, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица вымогали $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА. Для этого они использовали свои служебные полномочия и совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и злоупотребления доверием.

"14 августа во время получения части денежных средств в сумме в размере $480 тыс. были задержаны "на горячем" в порядке, предусмотренном статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и помещены в ИВС", - сообщил Лысенко.

На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в производстве продолжается.

Напомним, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии.

Позднее СБУ опубликовала видео с места задержания:

Задержание своего бывшего соратника подтвердил генпрокурор Юрий Луценко и заявил, что ему "стыдно" за Грымчака.

В свою очередь, замминистра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что дело Гымчака не имеет отношения к МинВОТ. По словам Туки, Грымчак лоббировал за деньги чьи-то интересы вне министерства. Также в ведомстве заявили, что к МинВОТ не имеет отношения задержанный вместе с Грымчаком помощник, поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.