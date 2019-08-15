Полмиллиона оказались календариками: адвокат Грымчака сделала заявление

Силовики говорят, что поймали чиновника "на горячем" / НАБУ

Правоохранители не зафиксировали факт передачи средств заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку, так как вместо почти полумиллиона долларов обнаружили календарики. Об этом сообщила адвокат задержанного Татьяна Матяш.

По ее словам, у Грымчака изъяли собственные средства.

"Нет (факт передачи не зафиксировали, - ред.). Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики", - сказала Матяш в эфире 112 Украина.

Адвокат утверждает, что следствие не объясняло, за что конкретно задержали Грымчака. Однако, предоставило протокол, который Матяш зачитала: "Факт совершения 25.12.2013 года на автодороге Киев - Харьков покушения на убийство из корыстных побуждений на заказ по предварительному сговору группой лиц Чорновил Т. М., а также по факту совершения служебными лицами Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц из корыстных побуждений умышленных действий".

Напомним, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Сообщается, что именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов.

15 августа в Генеральной прокуратуре заявили, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее замминистра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что дело Гымчака не имеет отношения к МинВОТ. По словам Туки, Грымчак лоббировал за деньги чьи-то интересы вне министерства. Также в ведомстве заявили, что к МинВОТ не имеет отношения задержанный вместе с Грымчаком помощник, поскольку в штатном расписании министерства нет такой должности.