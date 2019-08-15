"В дембельском аккорде": политолог пояснил связь задержания Грымчака с отставкой Луценко

Грымчак / УНИАН

Политолог Андрей Золотарев высказал мнение, что задержание замминистра МинВОТ Юрия Грымчака при получении взятки является намеком для генерального прокурора Юрия Луценко о необходимости покинуть занимаемую должность.

"Конечно, присутствует элемент принуждения к тому, чтобы Юрий Витальевич ушел из своего кабинета, забрав свою знаменитую кружку из Менской колонии, и не хлопнув дверью. Потому что явно Грымчак разрабатывался не один день. И собственно информация о его сомнительных наклонностях в плане любви к денежным знакам, ходила в определенных кругах", - сказал он в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, весьма странно, что в ГПУ дело Грымчака попало к вечному оппоненту Луценко Сергею Горбатюку, который не показал выдающихся достижений на службе.

"Вопрос в том – почему это дело попало в управление Сергея Горбатюка, который и так не может похвастаться эффективностью своей работы, хотя имеет особое положение и хорошие возможности. И это все наводит на мысль о наличии заказана на Грымчака, постольку он считается фигурой, аффилированной с Луценко. Но Юрий Витальевич ему в этой ситуации вряд ли поможет, поскольку неизвестно – сядет Грымчак или нет, но политически он труп. Фигура, скажем так, зафаршмаченная", - говорит Золотарев.

Политолог не сомневается, что репутация Грымчака безвозвратно уничтожена и, даже если он избежит тюремного срока, путь в политику для него навсегда закрыт.

Читайте такжеКто такой Юрий Грымчак и почему его задержали"Ибо он репутационно убивает вишиватную среду, которая очень много и хорошо говорила о патриотизме. Но для которой этот патриотизм был лишь ширмой для того, чтобы грабить страну и своих сограждан. И скорей всего он окажется в изоляции – защитников у него не будет. Политически Грымчака уже никто не будет пытаться отбеливать", - добавляет он.

Как отметил Золотарев, отставка Луценко, вне всякого сомнения, предопределена. И История с Грымчаком только ускорит необратимый процесс.

"Но я думаю, что кем-то выдается желаемое за действительное. Уход Юрия Луценко предопределен. Другой вопрос – как это быстро и с меньшими шумовыми эффектами. А эта история лишь ускоряет этот процесс, но скажу так – здесь Луценко не при делах. Дело скорей всего в "дембельском аккорде" - чиновники идут на преступления, потому понимают, что их дни у власти сочтены. Хотя это достаточно глупо, потому что такие вещи сопровождаются очень большими рисками оказаться в качестве сакральной жертвы, положенной на алтарь борьбы с коррупцией", - говорит Золотарев.

Как известно, вечером 14 августа в Киеве задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным СМИ, им оказался Игорь Овдиенко – брат супруги Грымчака Юлии. Именно в авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли неправомерную выгоду в размере 480 тысяч долларов. Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака. Впоследствии его допросили в Генпрокуратуре, чиновник все обвинения отрицал.

В то же время адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявляет, что правоохранители не зафиксировали факт передачи средств Грымчаку. По ее словам, вместо полумиллиона долларов силовики обнаружили календарики.

В Генеральной прокуратуре говрят, что Юрий Грымчак и его доверенное лицо задержаны по подозрению в требовании взятки – им инкриминируют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что сейчас Грымчак и его сообщник находятся в изоляторе временного содержания.