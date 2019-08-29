Рада назначила нового министра иностранных дел

29 августа 2019, 19:11

Нардепы определились, кто займет место Павла Климкина.

Пристайко
Вадим Пристайко стал министром иностранных дел / УНИАН

Нардепы 9-го созыва Верховной Рады во время первого рабочего заседания назначили нового министра иностранных дел вместо Павла Климкина.

Главой МИД Украины стал украинский дипломат, экс-заместитель министра иностранных дел, заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко.

Кандидатура Пристайко была единственной на этот пост. Назначение нардепа главой МИД поддержали 310 его коллег, удержались 49, не голосовали 59.

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Вадим Пристайко: кто он?

Вадим Пристайко в 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998 году — Украинскую академию внешней торговли.

В 1993 году стал соучредителем компании Электронные вести.

Также работал заместителем заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД Украины, был консулом Генерального консульства Украины в Сиднее.

Также Пристайко был заместителем директора департамента НАТО МИД Украины.

С 8 ноября 2012 по 29 октября 2014 года был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Канаде, с 28 декабря 2012 по 29 октября 2014 года — представитель Украины при ИКАО.

С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

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Верховная Рада Вадим Пристайко
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