Новый Кабмин уже собрался на тайное заседание – источники / Униан

Не успела Верховная Рада 9 созыва, онлайн которой мы публиковали ранее, избрать новый состав Кабмина, которое возглавил премьер-министр Алексей Гончарук, как новое правительство решило провести первое заседание под покровом ночи.

Все новые члены правительства сразу после назначения поехали в здание КМУ, пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правительстве.

Видеотрансляция заседания не предусмотрена. Также неизвестны вопросы, которые будут рассматриваться.

Ранее у Зеленского пояснили условия работы Авакова в правительстве. Министр внутренних дел остается под личную ответственность главы государства.