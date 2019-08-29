У Зеленского пояснили условия работы Авакова в правительстве

29 августа 2019, 20:02

Министр внутренних дел остается под личную ответственность главы государства.

Арсен Аваков
Арсен Аваков остается главой МВД на полгода / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков остается на занимаемой должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

"Мои прогнозы, то есть это уже почти факт: Арсен Борисович временно остается под персональную ответственность президента", - цитирует Укринформ председателя фракции Слуга народа Давида Арахамию.

Нардеп заявил, что будут заменены заместители Авакова, которые в процессе работы будут получать опыт. Именно они и продолжат в будущем реформирование полиции.

"Помните, после патрульной полиции, следующая реформа была всей полиции. Как вы считаете, эта реформа была проведена? Ответ очевиден. Кто-то должен это сделать", – отметил Арахамия.

Политик добавил, что после истечения срока договоренности, Аваков сам уйдет в отставку.

"Я думаю, что его не уволят, а он уйдет сам", - подытожил нардеп.

Напомним, Арсен Аваков стал министром внутренних дел в 2014-м после того, как Рада отправила в отставку и.о. главы МВД Виталия Захарченко. Нардеп от Слуги народа Александр Корниенко говорил, что в новом правительстве Аваков может получить пост вице-премьер-министра.

Как ранее сообщалось, партия президента Владимира Зеленского Слуга народа предложила Арсену Авакову остаться на посту главы Министерства внутренних дел "на интересных условиях".

28 августа активисты устроили акцию протеста возле Офиса президента против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют от Владимира Зеленского не допускать Авакова в новое правительство.

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МВД Арсен Аваков новости Украины Давид Арахамия
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