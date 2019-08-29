Авакову предложили остаться в Кабмине на интересных условиях - журналистка

29 августа 2019, 13:19

Нынешний глава МВД может остаться в правительстве в качестве "временного министра", узнали журналисты.

Партия Слуга народа предложила Арсену Авакову остаться на посту главы МВД на
Партия Слуга народа предложила Арсену Авакову остаться на посту главы МВД на "интересных условиях", сообщила журналистка / УНИАН

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа предложила Арсену Авакову остаться на посту главы Министерства внутренних дел.

Политсила предложила Авакову остаться на должности министра "на весьма интересных условиях", написала журналистка, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина в Telegram-канале.

На заседании фракции Слуга народа сегодня - в четверг, 29 августа, предложили оставить Авакова в составе нового Кабмина в качестве "временного министра", сообщает Lb.ua со ссылкой на источник.

"У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства", - выяснило издание.

Напомним, Арсен Аваков стал министром внутренних дел в 2014-м после того, как Рада отправила в отставку и.о. главы МВД Виталия Захарченко. Нардеп от Слуги народа Александр Корниенко говорил, что в новом правительстве Аваков может получить пост вице-премьер-министра.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кабмин МВД Владимир Зеленский Арсен Аваков Соня Кошкина
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:35
"Переполняет чувство легкости": Савченко неожиданно явилась в новой Раде
13:27
Новый Кабмин: кто получит министерские портфели
13:21
"Я депутат!": экс-нардеп от БПП устроил скандал в Раде Видео
13:19
Авакову предложили остаться в Кабмине на интересных условиях - журналистка
13:17
Раиса Богатырева вышла из СИЗО: за нее внесли залог в 6 миллионов гривен
13:15
Началось первое заседание новой Рады: онлайн-трансляция Видео
13:14
"7 сентября голодный орел выйдет на охоту" - Хабиб Нурмагомедов Видео
13:11
У Зеленского не исключают назначение Авакова вице-премьером
13:01
Заря - Эспаньол: видео-трансляция матча Лиги Европы, подробности (обновляется)
12:59
"Ума это ему не прибавит": Кличко высмеяли за казус с вакцинацией Видео
12:57
Тростянецкий спиртовый завод не угрожает экологии - исследование актуально
12:56
"Пох*й, будете въ*бывать": Киркоров обложил отборным матом всех на Новой волне Видео
12:50
"Россия освободит": в Меджлисе назвали дату прибытия украинцев-политзаключенных Видео
12:49
Красная икра и филе семги: новоизбранный нардеп показал меню столовой Рады
12:42
Следующий после Луценко: Рябошапка сказал, готов ли возглавить ГПУ
12:40
Василий Ломаченко vs Люк Кэмпбелл: когда поединок, где смотреть, прогнозы букмекеров Видео
12:22
"Уже не вполне лето": синоптик рассказала о погоде в конце августа Видео
12:20
"Мне что, два года?": Тищенко обиделся на журналистку за вопросы об Иловайске
12:13
Уходит по собственному желанию: Луценко написал заявление об отставке
12:10
СМИ узнали, как может работать новая Рада: опубликован календарный план
11:53
Гончарук официально стал кандидатом на пост премьер-министра
11:47
Умер Александр Числов: причины смерти актера
11:43
Эксперт назвал "плюшки" от Запада для Украины при премьере Гончаруке
11:41
"Надо оставлять": Арахамия рассказал, кто сохранит свой пост в новом Кабмине Видео
11:22
Новый Кабмин: СМИ назвали претендента на кресло министра энергетики Видео
11:13
"Жизнь окончена": Дорофеева заговорила об отношениях с Дантесом
11:12
В Кривом Роге девушка нашла мертвыми отца и мать
11:11
Политолог озвучил риски в случае назначения Гончарука премьером
10:58
У Зеленского обвинили Вятровича: виноват в ухудшении отношений с Польшей
10:53
Чего я жду от нового парламента мнение
10:52
Наиболее "безопасный" вариант: эксперт пояснил, чем хорош Гончарук в кресле премьера
10:38
Открытие новой Рады: народные избранники приняли присягу и ушли на перерыв Фото Видео
10:35
Журналистка назвала возможного нового главу МОЗ
10:27
В Украине взлетят цены на "молочку": в чем причина
10:14
Звезда Папиных дочек бесстыже оголила грудь и завела сеть
10:06
Смертельный обвал в Дрогобыче: в полиции рассказали о задержанных Видео
10:04
Обама загнал Путина в крымский тупик, выйти из которого достойно уже не получится мнение
10:00
День памяти защитников Украины: Зеленский почтил погибших Видео
09:55
Сенцова срочно доставили в СИЗО Москвы – источник Видео
09:33
"Захерастская площадь": В Сети троллят боевиков "ДНР" из-за "увековечивания" Захарченко
09:27
Первый раз в первый класс: как новая Рада собирается на заседание Видео
09:15
СМИ назвали имя нового главы Минобразования Видео
08:56
Мощное вооружение и защита от мин: броневик Отаман готовят к испытаниям Фото Видео
08:36
Почему США не помогут Украине решить вопрос по Донбассу мнение
08:25
Встречи с мировыми лидерами: СМИ узнали о планах Зеленского в рамках визита в Варшаву Видео
07:56
Деньги заморожены: Трамп пересмотрит военную помощь Украине – СМИ Видео
07:44
Эксперты назвали лучшие продукты для похудения
07:26
Трагедия в Дрогобыче: возросло число жертв обрушения дома Фото Видео
07:14
Без пяти минут премьер: кто такой Алексей Гончарук, и чего от него ждать
06:53
Что значит освобождение Вышинского мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять