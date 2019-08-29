Авакову предложили остаться в Кабмине на интересных условиях - журналистка

Партия Слуга народа предложила Арсену Авакову остаться на посту главы МВД на "интересных условиях", сообщила журналистка / УНИАН

Партия президента Владимира Зеленского Слуга народа предложила Арсену Авакову остаться на посту главы Министерства внутренних дел.

Политсила предложила Авакову остаться на должности министра "на весьма интересных условиях", написала журналистка, шеф-редактор Lb.ua Соня Кошкина в Telegram-канале.

На заседании фракции Слуга народа сегодня - в четверг, 29 августа, предложили оставить Авакова в составе нового Кабмина в качестве "временного министра", сообщает Lb.ua со ссылкой на источник.

"У него будут новые заместители, из числа которых через три-четыре месяца должен быть избран новый глава министерства", - выяснило издание.

Напомним, Арсен Аваков стал министром внутренних дел в 2014-м после того, как Рада отправила в отставку и.о. главы МВД Виталия Захарченко. Нардеп от Слуги народа Александр Корниенко говорил, что в новом правительстве Аваков может получить пост вице-премьер-министра.