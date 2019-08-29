У Зеленского не исключают назначение Авакова вице-премьером

Арсен Аваков / Интерфакс-Украина

Народный депутат Украины от фракции Слуга народа Александр Корниенко сообщил, что нынешний министр МВД Арсен Аваков может получить должность вице-премьер-министра.

Однако, это назначение может произойти, если "вообще сохранится конфигурация с вице-премьерами", уточнил Корниенко Интерфакс–Украина.

Также нардеп подтвердил, что кандидатом на должность премьер-министра будет Алексей Гончарук.

"Фамилия, которая чаше всего звучала и, я думаю, что все-таки дойдёт до голосования", - сказал Корниенко и назвал лишь имя кандидата - Алексей.

Отвечая на вопрос, сколько человек из фракции Слуга народа могут уйти в исполнительную власть, Корниенко сказал: "Думаю, от 5 до 15".

Напомним, ранее СМИ писали, что решение о переназначении Арсена Авакова на пост главы МВД в новом составе Кабмина еще далеко от принятия. Также есть данные, что президент рассматривает четыре кандидатуры на должность главы МВС.

Также сообщалось, что главу МВД Арсена Авакова могут повысить до секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).