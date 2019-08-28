Аваков может возглавить СНБО – источник

Аваков может возглавить СНБО / Пресс-служба МВД

Главу МВД Арсена Авакова могут повысить до секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом Главреду стало известно из собственных источников, знакомых с ходом обсуждения.

"В связи с акцией протеста против Авакова, по нему сейчас идет дискуссия. Но эта акция, учитывая тех, кто ее организовывает и проводит, скорее, сыграет Авакову только на пользу. Вряд ли он будет главой МВД. Скорее всего, у него будет другая должность – вероятно, секретарь СНБО. Потому что Зеленскому не нужен второй центр влияния, потому как представители команды Зеленского знают негативный опыт сосуществования Порошенко и Авакова", - сказал нам собеседник, отметив, что на данный момент идут обсуждения новой кандидатуры на пост главы МВД.

Отметим, что акция протеста "Аваков – черт" против того, чтобы нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков занимал должность в новом правительстве, анонсирована на 28 августа.

Читайте такжеАваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя"Напомним, что ранее журналист Соня Кошкина в своем Telegram-канале написала, что Аваков может остаться в орбите, однако с должностью для него не определились. При этом, по ее данным, кандидатура Авакова в СНБО на тот момент не рассматривалась.