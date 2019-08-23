"Нам очень нужны деньги!": Аваков предложил продавать наркотики в Россию

23 августа 2019, 13:51

Хороший получился бы "бизнес": с начала года в Украине изъяли почти тонну героина и 657 кг - кокаина.

Арсен Аваков
Арсен Аваков готов продавать оптом / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков "нашел решение", куда деть изъятые правоохранителями наркотические вещества. Главный правоохранитель пошутил, что их нужно продавать в Россию.

Во время коллегии министерства глава Нацполиции Сергей Князев отчитывался о работе правоохранителей и приводил в пример статистику совершения преступлений с начала года и за последние 5 лет.

"С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. В том числе, почти тонну героина, 657 кг - кокаина", - сказал Князев.

Аваков быстро сориентировался и обратился к министру финансов Оксане Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".

Глава Минфина в ответ улыбнулась и сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно".

Напомним, в 2018 году на территории российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 кг и стоимостью в 50 миллионов евро. В российском МИДе тогда сообщили, что наркотики принадлежали сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе.

1 марта 2018 года в Германии в пригороде Берлина задержали бизнесмена Андрея Ковальчука, которого называли организатором поставок кокаина из Аргентины в Россию.

СМИ писали, что с "кокаиновым делом" связан самолет летного отряда Россия, который осуществляет перевозку первых лиц РФ.

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Россия наркотики Арсен Аваков Оксана Маркарова новости Украины
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