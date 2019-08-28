У Зеленского есть четыре кандидатуры на пост Авакова в МВД - СМИ

Арсен Аваков / mvs.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что решение о переназначении Арсена Авакова на пост главы МВД в новом составе Кабмина еще далеко от принятия.

Об этом он сказал депутатам от Слуги народа на закрытой встрече вечером 28 августа. Соответствующее сообщение опубликовал портал LIGA.net со ссылкой на собственные источники в партии.

По их информации, президент Зеленский желает видеть на должности главы МВД, но при этом заинтересован и в профессиональных качествах министра.

Также есть данные, что президен рассматривает четыре кандидатуры на должность министра внутренних дел, но, тем не менее, называть конкретные фамилии депутатам от СН на встрече он не стал.

Напомним, ранее в Киеве 28 августа активисты устроили акцию протеста возле Офиса президента - требуя не допускать Арсена Авакова в новый состав Кабмина.