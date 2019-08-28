"Аваков-черт": активисты с файерами вышли на акцию против министра МВД

Несколько сотен активистов пришли на Банковую с плакатами Аваков-черт и Авакова в отставку.
28 августа активисты устроили акцию протеста возле Офиса президента против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют от Владимира Зеленского не допускать Авакова в новое правительство.
На Банковую несколько сотен активистов пришли с плакатами "Аваков-черт", "Володя! Нам Аваков не нужен. А тебе? АвакOff", "Авакова в отставку", "Зе, позвони по поводу этого черта".
Затем протестующие подожгли файеры, требуя, чтобы Аваков ответил за свою "реформу" во время работы в МВД.
На странице Аваков-черт в Facebook организаторы акции обьяснили, зачем вышли протестовать против министра МВД.
"Напомнить Владимиру Зеленскому о "достижениях" Авакова в должности министра:
- о проваленной реформе органов внутренних дел;
- о переаттестации, следствием которой стала реабилитация ментовских кадров и беркутов;
- о патрульную полицию, которая стала ширмой для старых ментов, в конце концов пришла в упадок, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром;
- о десятках заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, остаются нераскрытыми, недорасследоваемыми, слитыми;
- о коррупционных закупках Приусов, рюкзаков и т.д., от которых удалось отмазаться;
- о черных дырах пограничной службы, через которые бегут нападающих и убийцы;
- о сомнительных и опасных назначениях в МВД;
- о слитых с помощью полиции резонансных коррупционные делах, в том числе - дела НАБУ", - сказано в сообщении.
#АваковЧорт pic.twitter.com/HS8RUI1aZL— ЦПК (@Shabunin) August 28, 2019
Ранее источник рассказал, что Арсен Аваков может возглавить СНБО.