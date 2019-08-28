"Аваков-черт": активисты с файерами вышли на акцию против министра МВД

У Офиса президента состоялась акция Аваков-черт / twitter.com/Shabunin

28 августа активисты устроили акцию протеста возле Офиса президента против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют от Владимира Зеленского не допускать Авакова в новое правительство.

На Банковую несколько сотен активистов пришли с плакатами "Аваков-черт", "Володя! Нам Аваков не нужен. А тебе? АвакOff", "Авакова в отставку", "Зе, позвони по поводу этого черта".

Затем протестующие подожгли файеры, требуя, чтобы Аваков ответил за свою "реформу" во время работы в МВД.

На Банковой активисты провели акцию Аваков-черт / twitter.com/Shabunin

Активисты вышли с плакатами против Авакова / twitter.com/Shabunin

Активисты протестовали у ОП против Авакова / twitter.com/Shabunin

На Банковой собрались несколько сотен протестующих / twitter.com/Shabunin

На странице Аваков-черт в Facebook организаторы акции обьяснили, зачем вышли протестовать против министра МВД.

"Напомнить Владимиру Зеленскому о "достижениях" Авакова в должности министра:

- о проваленной реформе органов внутренних дел;

- о переаттестации, следствием которой стала реабилитация ментовских кадров и беркутов;

- о патрульную полицию, которая стала ширмой для старых ментов, в конце концов пришла в упадок, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром;

- о десятках заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, остаются нераскрытыми, недорасследоваемыми, слитыми;

- о коррупционных закупках Приусов, рюкзаков и т.д., от которых удалось отмазаться;

- о черных дырах пограничной службы, через которые бегут нападающих и убийцы;

- о сомнительных и опасных назначениях в МВД;

- о слитых с помощью полиции резонансных коррупционные делах, в том числе - дела НАБУ", - сказано в сообщении.

Ранее источник рассказал, что Арсен Аваков может возглавить СНБО.