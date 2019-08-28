"Аваков-черт": активисты с файерами вышли на акцию против министра МВД

28 августа 2019, 21:57

Несколько сотен активистов пришли на Банковую с плакатами Аваков-черт и Авакова в отставку.

У Офиса президента состоялась акция Аваков-черт / twitter.com/Shabunin

28 августа активисты устроили акцию протеста возле Офиса президента против министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют от Владимира Зеленского не допускать Авакова в новое правительство.

На Банковую несколько сотен активистов пришли с плакатами "Аваков-черт", "Володя! Нам Аваков не нужен. А тебе? АвакOff", "Авакова в отставку", "Зе, позвони по поводу этого черта".

Затем протестующие подожгли файеры, требуя, чтобы Аваков ответил за свою "реформу" во время работы в МВД.

На Банковой активисты провели акцию Аваков-черт / twitter.com/Shabunin
Активисты вышли с плакатами против Авакова / twitter.com/Shabunin
Активисты протестовали у ОП против Авакова / twitter.com/Shabunin
На Банковой собрались несколько сотен протестующих / twitter.com/Shabunin

На странице Аваков-черт в Facebook организаторы акции обьяснили, зачем вышли протестовать против министра МВД.

"Напомнить Владимиру Зеленскому о "достижениях" Авакова в должности министра:

- о проваленной реформе органов внутренних дел;

- о переаттестации, следствием которой стала реабилитация ментовских кадров и беркутов;

- о патрульную полицию, которая стала ширмой для старых ментов, в конце концов пришла в упадок, потому что была брошена на произвол судьбы самим министром;

- о десятках заказных убийств и нападений на общественных деятелей, патриотов, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников, остаются нераскрытыми, недорасследоваемыми, слитыми;

- о коррупционных закупках Приусов, рюкзаков и т.д., от которых удалось отмазаться;

- о черных дырах пограничной службы, через которые бегут нападающих и убийцы;

- о сомнительных и опасных назначениях в МВД;

- о слитых с помощью полиции резонансных коррупционные делах, в том числе - дела НАБУ", - сказано в сообщении.

Ранее источник рассказал, что Арсен Аваков может возглавить СНБО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
акция активисты Владимир Зеленский Арсен Аваков офис президента
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:07
По-братски: порносайт YouPorn предложил бесплатно рекламировать город Дилдо в Канаде
21:57
"Аваков-черт": активисты с файерами вышли на акцию против министра МВД Видео
21:50
Депутат от Слуги народа рассказал о закрытой встрече с Зеленским
21:21
Разумков поведал, когда новые депутаты Рады примут присягу и начнут работать
21:19
Новый премьер-министр и отмена неприкосновенности: стала известна повестка дня новой Рады
20:56
Мать Тимати рассказала о своем аборте в юные годы
20:34
Вышинского освободили: он сам согласился на обмен
20:26
Назвали самую популярную песню лета-2019 Видео
19:57
Волкер рассказал, при каком условии Россия вернется в G8
19:50
Венецианский фестиваль 2019: программа, участники, фильмы Видео
19:37
Владимир Гройсман официально сложил полномочия премьер-министра Видео
19:36
Заря - Эспаньол: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
19:13
Известный российский тренер разбился в смертельном ДТП
18:53
Андрей Гривко: Экс-президент ФВСУ Башенко погряз во лжи
18:18
Александр Друзь на авто снес с дороги велосипедиста: опубликовано фото
18:09
"В ЖКХ столько чертей": после трагедии в Дрогобыче Зеленский потребовал аудит всех домов Видео
18:04
Суд решил судьбу вернувшейся в Украину Богатыревой
17:59
"Натираю полы": Елена Кравец стала уборщицей на Танцах со звездами Видео
17:55
Экс-депутат Госдумы рассказал, на что пойдет Путин ради своей власти в России
17:28
Эд Ширан уходит со сцены
17:26
Герой на героине: в Киеве нарушитель ПДД вместе с правами отдал полиции наркотики
17:25
Нормандская пятерка: Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным Видео
17:13
Лафа скоро кончится: каким будет новый курс доллара в Украине Видео
17:03
"Выставь пятую точку": Никитюк взбудоражила пикантным фото с отдыха
16:54
"Стать директором завода": Коломойский рассказал, при каких условиях готов стать коммунистом
16:47
Рябошапка - генеральный прокурор: человек Трампа разрешил Видео
16:43
Ведущей Новой Волны Кудрявцевой вызвали скорую помощь
16:30
Пытали утюгом: на Черкасчине дерзко ограбили депутата, охранник не помог
16:21
СМИ рассказали, как у Зеленского хотят реформировать Кабмин и децентрализацию
16:11
"Хер жидам, а не землю": на Николаевщине вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста Фото
16:03
Что смотреть на Netflix: все новые фильмы осени и зимы 2019 Видео
15:59
Белорусское дерби на US Open: Соболенко вышла во второй круг Видео
15:45
Стало известно, почему Петренко отказался от портфеля главы Минздрава
15:45
Бороться против Украины и народа: Кива дал маху с оговоркой на ТВ Видео
15:26
СМИ рассказали, кого утвердят новым вице-спикером Рады
15:25
В сеть попало фото Богдана, мирно спящего на коленках у девушки в аэропорту
15:22
"Ботоксная блонда": Супрун размазала по стенке "страшную" Богатыреву
15:20
Калинская сенсационно победила чемпионку US Open-2017
15:07
"А вот и говно!": На известном украинском курорте фекалии сливали прямо в море Видео
14:55
Кубок Украины: жеребьевка третьего раунда
14:39
Дочь Крутого без белья спровоцировала сеть голой грудью
14:36
Замена на поле: Лещенко назвал нового возможного кандидата на должность главы МОЗ
14:33
Большинство жителей Донбасса признали "ЛНР" и "ДНР" частью Украины - опрос
14:24
Цирк с обменом пленными: в Кремле красиво отморозились Видео
14:10
Взрыва не было: названа причина обрушения дома в Дрогобыче
13:45
Тьма изменений в Конституцию: Слуга народа готовит настоящую революцию Видео
13:44
Крокодильи слезы: Лолита рыдает и бъется в истерике из-за Украины Видео
13:40
Скончался известный американский футболист
13:36
В Кремле возрадовались освобождению Вышинского Видео
13:29
"Медовый месяц" продолжается: после 100 дней правления Зеленскому доверяют 70% украинцев
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять