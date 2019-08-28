Депутат от Слуги народа рассказал о закрытой встрече с Зеленским

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече с новоиспеченными нардепами от партии "Слуга народа" в среду, 28 августа, не обсуждал кадровые вопросы.

Соответствующую информацию один из таковых нардепов, Сергей Швец, сообщает Укринформ.

Он также уточнил, что кандидатуру на должность премьера-министра Зеленский не стал озвучивать − потому как ее вскорости озвучит руководство фракции СН.

Кроме того, по словам Швеца, вместе с Зеленским на встречу прибыли Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка − заместители Андрея Богдана, главы председателя Офиса президента.

Напомним, ранее представители команды Владимира Зеленского рассказали, на каком языке заговорят депутаты от Слуги народа в Раде.