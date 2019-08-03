Прогулы и договорняки: Зеленский рассказал, что говорил "слугам народа"

3 августа 2019, 20:55

Президент встретился с будущими депутатами от Слуги народа.

Зеленский
Владимир Зеленский посетил Львовскую область / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский во время встречи в Трускавце с избранными депутатами от Слуги народа заявил о недопустимости пропуска пленарных заседаний или "договорняков".

"У нас очень много законопроектов. Мы хотим, чтобы они понимали, насколько серьезная на них ответственность. На них такая ответственность, что они не имеют права не ходить на работу или звонить о чем-то договариваться с кем-то. Чтобы они об этом даже не думали, когда какие-то мужчины или женщины серьезные будут им звонить и что-то предлагать. Я не хочу и не буду влиять на партию, на Верховную Раду, но если к нам дойдут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с депутатами. Говорить уже не будет о чем", - рассказал глава государства журналистам.

Читайте такжеОбучение "слуг народа" в Трускавце: в сеть слили "домашнее задание"Зеленский также добавил что пока не определена дата его послания к Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, поскольку еще не понятно, когда начнет работу новый парламент.

Ранее сообщалось, что будущие народные депутаты от Слуги народа проходят обучение в самом дорогом отеле в Трускавце - Rixos Prykarpattya. Стоимость номера в отеле за сутки стартует от 3 тысяч 600 грн. Глава политсилы Дмитрий Разумков говорил: "Cняли то, что... была возможность снять".

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Владимир Зеленский Трускавец Слуга народа
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