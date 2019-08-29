Рада назначила нового премьера

29 августа 2019, 17:44

Сегодня парламентарии решили, кто возглавит Кабмин вместо Гройсмана.

Гончарук
Парламент назначил нового главу Кабмина - им стал Алексей Гончарук / УНИАН

Верховная Рада IX созыва в четверг, 29 августа, во время рабочего заседания назначила нового премьер-министра.

Новым главой Кабинета министров стал заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам - Алексей Гончарук.

Кандидатуру Гончарука на пост премьера поддержали 290 нардепов, а против высказались 27 народных избранников, удержались 35, не голосовали 66.

Гончарук выступил перед коллегами, рассказав, что будет его приоритетным заданием.

"Среди приоритетных действий, нам нужен экономический рост, но не как самоцель. У нас много людей живут за гранью бедности. Про них мы не можем забывать. У нас в Украине задекларирован неадекватный прожиточный минимум. Тот минимум, который у нас на бумаге, на самом деле не дает реальному человеку возможность прожить. Мы уже с командой разработали и уже в ВР зарегистрированы 37 законопроектов, которые есть нашими первыми шагами", - отметил новоизбранный премьер-министр.

Гончарук добавил, что "для экономического роста нужны дешевые ресуры. У нас может быть ипотека 15-20%, может начать дешевое кредитование уже сейчас, чтобы люди имели доступ к ресурсу и могли иметь бизнес".

Напомним, 14 апреля 2016 года Рада VIII созыва назначила на пост премьера Владимира Гройсмана. 28 августа 2019-го Гройсман заявил, что покидает пост главы правительства. 

Ранее СМИ узнали, что Владимир Зеленский решил предложить Раде назначить на пост премьера Алексея Гончарука

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Верховная Рада премьер Алексей Гончарук
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