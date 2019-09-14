Волкер рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом

Курт Волкер рассказал о подготовке встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом

Своими основными ожиданиями от предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского поделился специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что вы можете ожидать очень решительное заявление о дальнейшей поддержке Соединенными Штатами Украины, поддержке с точки зрения суверенитета и территориальной целостности, поддержке процесса реформ, который уже осуществляется, также поддержке в отношении мира", - заявил Волкер совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

По его мнению, встреча может поспособствовать установлению мира в Украине.

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"В том числе, посредством выполнения Минских соглашений. Мы подтвердим нашу военную помощь, и поэтому, я думаю, что будет четкое сообщение, что мы глубоко вовлечены к попытке помочь Украине быть максимально успешной", - добавил Волкер.

Напомним, ранее в посольстве США назвали вероятную дату встречи Зеленского с Трампом.