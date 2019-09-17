Что Украине нужно сделать до выборов на Донбассе

В МИД Украины анонсировали проведение выборов на Донбассе / УНИАН

Недавно министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал проведение местных выборов на Донбассе, что было сразу же воспринято в штыки в соцсетях. Потому уже вскоре Пристайко был вынужден уточнять, что эти выборы будут проходить исключительно на украинских условиях.

Причина такого "отката" вполне объяснима, ведь нынешняя власть, как в принципе, и любая другая, в определенной степени зависима от общественного мнения. К сожалению, и украинское общество также на это ориентировано. И потому сейчас власть стоит перед дилеммой – "что делать дальше?". И сейчас, вероятно, вся работа будет направлена, скорее, не на изменения законодательства накануне выборов, а на подготовку общества к уступкам, которые это время будут проводиться в пользу РФ. И думаю, что заявления "об откате" будут и далее периодически звучать.

Что же сейчас требуется сделать, чтобы слова Пристайко соответствовали действительности?

Читайте такжеВолкер рассказал, при каких условиях пройдут выборы на оккупированном ДонбассеОтмечу, что многие в Украине сейчас зациклены на том, чтобы возобновить юридические учреждения на той территории. Безусловно, это тоже необходимо, и они определенно должны присутствовать, так как даже в минских соглашениях сказано, что выборы на этих территориях должны проводить по украинскому законодательству. Потому за этими выборами должны наблюдать и украинские правоохранители, соответственно, и как-то контролироваться украинским ЦИКом, поскольку мы априори не можем признать выборов, которые происходили без участия украинских властей и украинских партий. Но вопрос и в том, выиграют ли украинские партии при подобных условиях? Беда в том, что мы оцениваем выборы на той территории, будто это такая же территория Украины, как и в других регионах.

Кроме того, сейчас мы слишком сосредоточены на самом факте выборов и выигрыше на них одиозных персонажей. В любом случае, мы должны понимать, что история Украины в день выборов не закончится – у нас будут происходить дальнейшие процессы, а Украина, не важно когда, но получит контроль над границей с РФ. И вот тут уже возникает вопрос - способны ли мы, получив контроль над границей, осуществлять такие информационные процессы, чтобы убедить людей, которые там живут, поддержать на условных "следующих выборах" проукраинских кандидатов и проукраинские партии.

Ведь эти территории сейчас информационно другие – то есть, они поражены другими информационными посылами, включая ненависть к украинскому населению. И потому первое, что мы должны там предпринимать – формировать на тех территориях проукраинские взгляды. Теми источниками, которые есть в Украине, сейчас этого сделать нереально – должен быть создан отдельный канал, который на понятном для них языке будут подаваться проукраинские сигналы. Например, в Украине сейчас есть условные прокремлевские телеканалы, которые подают информацию так, как это выгодно Кремлю, но в контексте украинской ситуации. По той же схеме должны работать и проукраинские телеканалы на той территории.

Фактически, чтобы провести выборы, Украине сейчас не требуется вносить никаких изменений в законодательство, так как мы вносили их ранее, еще во времена Порошенко. Единственное – эти изменения не распространялись на неподконтрольную территорию, так как там не было легитимности Украины.

Читайте такжеУ Зеленского нет выбора - он обязан сохранить УкраинуЧто же касается тех изменений в Конституцию, которых от Украины добивается Россия, то согласно тем же Минским соглашениям, мы должны согласовывать изменения в Конституцию с представителями оккупированных территорий. Но мы должны признать и вести переговоры только с теми представителями, которые будут избраны на выборах, результаты которых признают Украина и ОБСЕ. То есть, не может Конституция Украины вступать в силу в тот день, когда ОБСЕ признает выборы (как того требует сейчас российская сторона), поскольку это уже нарушение.

Еще одно обстоятельство,вызывающее риск - непризнание Россией наличия ее людей на Донбассе. Вывод войск также является одним из пунктов минских соглашений. А поскольку Россия не признает, что на Донбассе именно ее солдаты, она может прямо сейчас отмежеваться от них и вовсе выйти из переговоров. И потому, в плане безопасности, важно развивать свою армию, поскольку нам надо будет оберегать наши территории. И в этом случае явно не стоит уменьшать траты на безопасность.

Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, специально для Главреда