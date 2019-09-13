Кремль выдвинул условие по письменной фиксации формулы Штайнмаера

13 сентября 2019, 20:30

Это требованием является основным для участия России в нормандском формате.

Флаги, Украина, Россия
Кремль выдвинул условия проведения нормандских переговоров / "Фокус"

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Россия хочет, чтобы в рамках Контактной группы была письменно зафиксирована так называемая формула Штайнмайера.

"Есть три важные предпосылки, которые, как нам представляется, если будут реализованы, могут обеспечить успех встречи в верхах… В частности, нужно окончательно отрегулировать вопрос с разведением сил и средств в трех так называемых пилотных районах — Станица Луганская, Золотое и Петровское на линии соприкосновения", - цитирует заявление Ушакова во время брифинга ТАСС.

Помощник Путина уточнил, что, по мнению Кремля, достигнутые на прошлых саммитах договоренности оппонентами не соблюдались, поэтому они настаивают на письменной фиксации формулы Штайнмаера для осуществления реальных шагов по урегулированию кризиса.

"Мы также считаем важным в преддверии саммита зафиксировать письменно в рамках Контактной группы так называемую формулу Штайнмайера, которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после выборов и итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ", — отметил Ушаков.

Российский чиновник добавил, что важно подготовить документ, который будет подписан по итогам встречи.

"Это очень важно. Наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге", — заявил помощник российского президента.

По мнению Ушакова, встреча нормандской четверки может состояться в Париже в октябре текущего года.

Как ранее сообщалось, Леонид Кучма заявил, что лидеры нормандской четверки готовятся подписать документы на встрече, проведение которой ожидается в ближайшее время.

Напомним, в США рассказали, когда присоединятся к нормандскому формату. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее заметил признаки того, что Российская Федерация хотела бы уйти с Донбасса, рассказал, что и США, и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь Украине.

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