Путин, Зеленский, Меркель и Макрон подпишут соглашение "Минск-3"

Меркель, Макрон, Путин и Зеленский подпишут "Минск-3" / Reuters

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, где ранее украинская сторона инициировала возвращение России в СЦКК, Леонид Кучма заявил, что лидеры "нормандской четверки" готовятся подписать документы на встрече, проведение которой ожидается в ближайшее время.

По информации, журналисты спросили Кучму, будет ли подписано новое соглашение - так называемый "Минск-3".

"Минск-3? Действительно, советники готовят решения, которые они (лидеры Украины, Франции, Германии и России) должны там подписать. Я имею в виду" нормандскую четверку ", - сказал Кучма.

При этом Кучма напомнил, что последняя встреча лидеров стран "нормандского формата" - Украины, Франции, РФ и Германии, состоялась в октябре 2016 года.

"Они должны действительно ответить всему миру, в первую очередь, украинцам, что они сделали после последней встречи, которая была в октябре 2016 года. Столько времени прошло, если вы, ребята, взялись, то ответьте, потому что они сбросили на Трехстороннюю контактную группу - мы не имеем права принимать решения. Решение принимают правительства, парламенты ", - отметил Кучма.

Кроме того, Кучма обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на особый статус для Донбасса.

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически это у нас Украина - не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация с предложением Конституцию изменить, извините, это не шаг для Украины ", - высказался Кучма.

При этом Кучма подчеркнул, что его личное предложение касается того, что нельзя сдать ни одного куска украинской земли.

Также он сказал, что Зеленский не согласится на массовую амнистию на Донбассе.

"В том виде, который предлагается, - нет, потому массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек, и амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь. Вот позиция Украины", - резюмировал Кучма, передает Униан.

Читайте также"Позорные договоренности": в Слуге народа разгромили Минские соглашенияНапомним, ранее в США рассказали, когда присоединятся к нормандскому формату. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее заметил признаки того, что Российская Федерация хотела бы уйти с Донбасса, рассказал, что и США, и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь Украине.

"Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. Джон Болтон (экс-советник президента США по национальной безопасности, - ред.) был здесь в Киеве и разговаривал именно об этом. И он сказал буквально то же: если народ Украины пожелает, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую ​​возможность", - сказал Тейлор.

Также ранее вдохновленная обменом пленными Франция жаждет "нормандской встречи" немедля. Так, 9 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два" выступил с инициативой уже в ближайшие дни в Париже провести саммит "нормандской четверки" с участие Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

По его словам, во Франции хотят, чтобы встреча в рамках нормандского формата была организована в ближайшие дни.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - заявил Ле Дриан.