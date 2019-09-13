Путин, Зеленский, Меркель и Макрон подпишут соглашение "Минск-3"

13 сентября 2019, 15:37

Кучма обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на особый статус для Донбасса и массовую амнистию.

Ангела Меркель, Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин.
Меркель, Макрон, Путин и Зеленский подпишут "Минск-3" / Reuters

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, где ранее украинская сторона инициировала возвращение России в СЦКК, Леонид Кучма заявил, что лидеры "нормандской четверки" готовятся подписать документы на встрече, проведение которой ожидается в ближайшее время.

По информации, журналисты спросили Кучму, будет ли подписано новое соглашение - так называемый "Минск-3".

"Минск-3? Действительно, советники готовят решения, которые они (лидеры Украины, Франции, Германии и России) должны там подписать. Я имею в виду" нормандскую четверку ", - сказал Кучма.

При этом Кучма напомнил, что последняя встреча лидеров стран "нормандского формата"  - Украины, Франции, РФ и Германии, состоялась в октябре 2016 года.

"Они должны действительно ответить всему миру, в первую очередь, украинцам, что они сделали после последней встречи, которая была в октябре 2016 года. Столько времени прошло, если вы, ребята, взялись, то ответьте, потому что они сбросили на Трехстороннюю контактную группу - мы не имеем права принимать решения. Решение принимают правительства, парламенты ", - отметил Кучма.

Кроме того, Кучма обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на особый статус для Донбасса.

"Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически это у нас Украина - не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация с предложением Конституцию изменить, извините, это не шаг для Украины ", - высказался Кучма.

При этом Кучма подчеркнул, что его личное предложение касается того, что нельзя сдать ни одного куска украинской земли.

Также он сказал, что Зеленский не согласится на массовую амнистию на Донбассе.

"В том виде, который предлагается, - нет, потому массовой амнистии не может быть. Амнистию должен пройти каждый человек, и амнистии не должны подлежать те люди, на руках которых кровь. Вот позиция Украины", - резюмировал Кучма, передает Униан.

Читайте также"Позорные договоренности": в Слуге народа разгромили Минские соглашенияНапомним, ранее в США рассказали, когда присоединятся к нормандскому формату. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, который ранее заметил признаки того, что Российская Федерация хотела бы уйти с Донбасса, рассказал, что и США, и Великобритания очень заинтересованы в том, чтобы помочь Украине.

"Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. Джон Болтон (экс-советник президента США по национальной безопасности, - ред.) был здесь в Киеве и разговаривал именно об этом. И он сказал буквально то же: если народ Украины пожелает, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую ​​возможность", - сказал Тейлор.

Также ранее вдохновленная обменом пленными Франция жаждет "нормандской встречи" немедля. Так, 9 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два" выступил с инициативой уже в ближайшие дни в Париже провести саммит "нормандской четверки" с участие Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

По его словам, во Франции хотят, чтобы встреча в рамках нормандского формата была организована в ближайшие дни.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - заявил Ле Дриан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Минские договоренности Владимир Зеленский нормандский формат Ангела Меркель Владимир Путин война на Донбассе Минские соглашения ТКГ Эммануэль Макрон Леонид Кучма новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:42
"Перекрытая улица, пробка": в Киеве бушевал масштабный пожар, опубликованы фото
15:37
Путин, Зеленский, Меркель и Макрон подпишут соглашение "Минск-3" Видео
15:27
"Культ личности или Юля не встанет": нардеп пожаловалась на лизоблюдство в Раде
15:14
"Бред": Представитель Заворотнюк опроверг госпитализацию актрисы
15:14
Раскрыты вопросы, которые обсудят Зеленский и Трамп Видео
14:56
"Может, я ему неприятен": Коломойский пояснил, почему не может появляться там, где и Зеленский Видео
14:56
Сенцов в Киеве встретил создателя Чернобыля Крейга Мейзина
14:53
"Огромная победа Зеленского": Тейлор оценил обмен пленными Видео
14:53
Пятница 13: психолог указала на интересный факт Видео
14:49
Суда не будет: Вышинский срочно госпитализирован в Москве Видео
14:27
"На правах дегенеративного аула": мечтающий о слиянии с РФ "Пенис Душилин" уже не верит Путину Видео
14:25
В России отреагировали на слова Зеленского о новом этапе обмена пленными
14:24
Новый обмен пленными: омбудсмен раскрыла важный факт Видео
14:23
Дело на миллиард: суд в Гааге принял решение в пользу Приватбанка по иску против РФ Видео
14:23
Может умереть: Анастасию Заворотнюк везут на операцию
13:58
Пятница 13 "ударит" по трем знакам Зодиака: к чему готовиться Видео
13:57
Анастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь
13:54
В ГБР раскрыли подробности обысков в банке Порошенко Видео
13:52
Комментируя призыв Зеленского сохранять санкции против РФ, Кремль напомнил про оружие Видео
13:24
"Пуйло уже не нападет": озабоченный Порошенко "сошел с ума" из-за разгона его "карманной" ЦИК
13:00
В Раде назвали сроки проведения местных выборов
12:59
Дело Цемаха: ГПУ засекретила допрос боевика "ДНР" Видео
12:54
Синоптик пообещала Украине похолодание, а Киеву - "погодные качели"
12:36
Анастасия Заворотнюк умирает как Жанна Фриске
12:34
Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и США Видео
12:33
Сестра Сенцова о возвращении брата: Дома дала ему в морду
12:32
"Монополий не будет": Зеленский рассказал о разговоре с Коломойским Видео
12:25
"Всю жизнь мучаюсь": раскрылась болезнь Пугачевой
12:16
Ющенко не пустили на конференцию YES: что случилось
12:14
Навальный сбежал из России в разгар обысков в своих штабах Видео
12:05
В Слуге народа передумали "банить" Геращенко
12:00
Где пойдет свадьба Собчак и Богомолова
11:58
Порошенко явился на допрос в ГБР, в его банк нагрянули с обыском Фото Видео
11:57
В Балтиморе надули и запустили в небо Трампа в образе крысы
11:48
"Есть несколько идей": Зеленский собрался вернуть Крым в Украину Видео
11:42
"Кто его туда затащил?": Сенцов заставил плакать зал на форуме YES Видео
11:40
Я счастлив, другие – нет: Зеленский объяснил, почему пошел в президенты Видео
11:40
Обмен пленными c Россией: Зеленский рассказал о новом этапе Видео
11:38
Чем удивил iPhone 11 Pro? новости компании
11:36
Рада досрочно разогнала весь состав Центризбиркома Видео
11:34
"Какие сочные ягоды": Леся Никитюк показала грудь и свела всех с ума
11:23
Балух словам Конфуция объяснил, почему Украине нельзя зеркально отвечать РФ
11:19
"Сказочный долбоклюй": в Сети разнесли "гаденыша" Алиева, нахамившего копам Видео
11:19
Зеленский назвал врагов счастья Украины Видео
10:55
Наполнить банку бирками освобожденных узников Кремля: Сенцов передал Зеленскому символ своей борьбы Видео
10:53
Зеленский назвал мощное и действенное оружие для достижения мира Видео
10:50
"Извините, не добежал": в Раде "слуга народа" оправдался за прогул голосования Видео
10:45
Зеленский выступил против миротворцев на Донбассе и предложил другой вариант
10:43
Ганс Кристиан Грам: за какое великое открытие Google посвятил ему дудл
10:12
"Видеть вора на нарах, а не на Мальдивах": Зеленский рассказал, что такое счастье
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять