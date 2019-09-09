Вдохновленная обменом пленными Франция жаждет "нормандской встречи" немедля

Франция хочет провести нормандскую встречу в ближайшие дни / Reuters

Выстраданный обмен пленными между Украиной и Россией 7 сентября "вдохновил" Францию на решительные действия.

Так, 9 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции в Москве по итогам встречи в формате "два плюс два" выступил с инициативой уже в ближайшие дни в Париже провести саммит "нормандской четверки" с участие Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

По его словам, во Франции хотят, чтобы встреча в рамках нормандского формата была организована в ближайшие дни.

"Мы бы хотели, чтобы в ближайшие дни в Париже была организована новая встреча на высшем уровне в рамках "нормандского" формата", - заявил Ле Дриан.

При этом Ле Дриан также отметил значительный прогресс в переговорах за последние месяцы.

"Освобождение в субботу пленных, в том числе 24 моряков, я считаю, что это освобождение является конкретным результатом, который так поощряла Франция. И я считаю, что необходимо воспользоваться данной обстановкой для полного выполнения минских соглашений", - особо отметил глава французского МИДа.

Читайте такжеВ Слуге народа сказали, когда нормандский формат могут пополнить СШАНапомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что власти страны планируют провести встречу в нормандском формате (украинское государство, РФ, Франция, Германия) по Донбассу в ближайшее время. По его словам, президент Владимир Зеленский готов принять участие в нормандской встрече в сентябре.

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате…", - заявил глава украинского МИДа.