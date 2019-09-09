Стало известно, когда Зеленский готов участвовать в нормандской встрече

Владимир Зеленский готов участвовать в нормандской встрече в сентябре, утверждает Вадим Пристайко / president.gov.ua

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что власти страны планируют провести встречу в нормандском формате (украинское государство, РФ, Франция, Германия) по Донбассу в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский готов принять участие в нормандской встрече в сентябре, рассказал чиновник во время совместной пресс-конференции с молдавским министром иностранных дел Нику Попеску, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Пристайко, украинский лидер "готов это сделать (участвовать во встрече в нормандском формате - Ред.) даже не до декабря, а в этом месяце".

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате…", - заявил глава украинского МИДа.

Читайте такжеВ Слуге народа сказали, когда нормандский формат могут пополнить СШАНапомним, Владимир Зеленский предлагал российскому президенту Владимиру Путину принять участие в переговорах относительно Донбасса в новом формате, в котором, в частности, может участвовать американская сторона.

Потом в Берлине прошли переговоры советников лидеров нормандской четверки. Вадим Пристайко поделился, что во время мероприятия шла речь о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.

