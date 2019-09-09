Стало известно, когда Зеленский готов участвовать в нормандской встрече

Президент готов принять участие во встрече по Донбассу даже не до декабря, сообщил глава МИД Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что власти страны планируют провести встречу в нормандском формате (украинское государство, РФ, Франция, Германия) по Донбассу в ближайшее время.
Президент Владимир Зеленский готов принять участие в нормандской встрече в сентябре, рассказал чиновник во время совместной пресс-конференции с молдавским министром иностранных дел Нику Попеску, пишет Интерфакс-Украина.
По словам Пристайко, украинский лидер "готов это сделать (участвовать во встрече в нормандском формате - Ред.) даже не до декабря, а в этом месяце".
"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в нормандском формате…", - заявил глава украинского МИДа.
Читайте такжеВ Слуге народа сказали, когда нормандский формат могут пополнить СШАНапомним, Владимир Зеленский предлагал российскому президенту Владимиру Путину принять участие в переговорах относительно Донбасса в новом формате, в котором, в частности, может участвовать американская сторона.
Потом в Берлине прошли переговоры советников лидеров нормандской четверки. Вадим Пристайко поделился, что во время мероприятия шла речь о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.