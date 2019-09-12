Зеленский требует провести встречу "нормандского формата" в сентябре

Владимир Зеленский надеется, что встреча "нормандского формата" состоится в сентябре / Офис президента

Президент Владимир Зеленский настаивает, что встречу в "нормандском формате" стоит провести в сентябре.

Об этом заявил глава государства заявил на совместной с президентом Финляндии Саули Ниинистё пресс-конференции в Киеве, передает Униан.

"Сейчас, скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Верим в это, надеемся и делаем все для этого с нашим дипломатическим войском, чтобы встреча в ближайшее время состоялась", - отметил Зеленский.

Президент заявил, что во время встречи с лидерами четырех стран будут рассматриваться Формула Штайнмайера и все пункты Минских договоренностей.

"Мы действительно будем готовиться к "нормандскому формату"... Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. И для меня это самое главное. Поэтому я обещать ничего не хочу. Ближайший шаг мой - это встреча в "нормандском формате". И я верю, что мы на этой встрече сможем решить много сложных ключевых элементов Минских договоренностей. Я считаю это будет ближайший контакт с президентом РФ, - по поводу сроков, я имею в виду, ближайший ", - сказал Зеленский.

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