Трамп пообещал помогать в переговорах России и Украины

Президент США заверил, что готов присоединиться к нормандскому формату.
Глава США Дональд Трамп заверил, что готов присоединиться к переговорному процессу между Украиной и Россией, в том числе в нормандском формате.
При этом он уточнил, что пойдет на этот шаг, если возникнет такая необходимость.
"Я считаю, что обмен заключенными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс — ред.), я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг", — заявил он во время брифинга, трансляцию которого вел C-SPAN.
Читайте такжеИз-за Украины Конгресс США начал расследование против ТрампаРанее в Слуге народа сказали, когда нормандский формат могут пополнить США. Власти Украины активно работают над расширением нормандского формата, сообщил Арахамия.
Также стало известно, когда Зеленский готов участвовать в нормандской встрече. Президент готов принять участие во встрече по Донбассу даже не до декабря, сообщил глава МИД Украины.
- Напомним, из-за обострения на Донбассе Зеленский попросил о встрече Путина, Меркель и Макрона. Он констатировал, что хлебное перемирие длилось 17 дней.
- Позднее Зеленский пригласил США на переговоры с Меркель, Макроном и Путиным. Во время рандеву с Болтонон Зеленский подчеркнул, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату" - Украина, Германия, Франция, Россия.
- Кремль озвучивал два условия для встречи в нормандском формате. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров основным и обязательным условием назвал разведение сил на Донбассе.
- В итоге в ночь на 3 сентября в Берлине советники лидеров нормандского формата обсудили "исполнение конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне". Среди конкретных вещей, которых нужно достичь, дипломат назвал Станицу Луганскую, о разведении сил в которой и еще в двух других местах лидеры договорились еще в 2016 году.
- Во время переговоров 3 сентября речь не шла об обмене заложниками и пленными, о миротворческой миссии на Донбассе, о "дорожней карте" выполнения Минских договоренностей, которую договаривались разработать во время последнего саммита осенью 2016 года.