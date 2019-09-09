Трамп пообещал помогать в переговорах России и Украины / коллаж ЗН

Глава США Дональд Трамп заверил, что готов присоединиться к переговорному процессу между Украиной и Россией, в том числе в нормандском формате.

При этом он уточнил, что пойдет на этот шаг, если возникнет такая необходимость.

"Я считаю, что обмен заключенными между Украиной и Россией был очень большим шагом, и это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я включился (в переговорный процесс — ред.), я включусь. Но это действительно очень позитивный шаг", — заявил он во время брифинга, трансляцию которого вел C-SPAN.

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Также стало известно, когда Зеленский готов участвовать в нормандской встрече. Президент готов принять участие во встрече по Донбассу даже не до декабря, сообщил глава МИД Украины.