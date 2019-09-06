В Слуге народа сказали, когда нормандский формат могут пополнить США

США и Британия могут пополнить нормандский формат до декабря, полагает Давид Арахамия / Фото: Reuters

Лидер фракции Слуга народа в Верховной Раде IX созыва Давид Арахамия считает, что нормандский формат (Украина, Россия, Германия, Франция) переговоров по Донбассу может быть расширен до декабря.

Нормандский формат может быть расширен за счет привлечения США и Великобритании, идет очень активная работа над этим вопросом, рассказал нардеп в эфире ток-шоу Право на владу на телеканале 1+1, пишет ТСН.

По его мнению, если формат переговоров расширится, РФ будет труднее манипулировать.

"Я очень поддерживаю эту позицию, что надо расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся уже к декабрю…", - заявил народный избранник.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил главе России Владимиру Путину принять участие в переговорах по Донбассу в новом формате, в котором, в частности, могут участвовать США, однако в Кремле не дали четкий ответ на предложение.

Позже в столице Германии Берлине состоялись переговоры советников лидеров нормандского формата. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи обсуждалось исполнение конкретных соглашений, которые откроют путь к встрече на высшем уровне.