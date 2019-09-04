Вернуть Россию в СЦКК: Украина в Минске выступила с внезапной инициативой

Украинская сторона в Минске предложила вернуть Россия с СЦКК / УНИАН

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 4 сентября, в среду, представители Украины внезапно предложили вернуть российскую сторону в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК), в котором ранее рассказали, как и почему боевики мешают ремонту моста в Станице Луганской.

По информации, эта инициатива возникла в связи с увеличением количества обстрелов со стороны незаконных формирований.

"Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон", - отметила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По словам Дарки Олифер, возвращение российской делегации позволит восстановить режим прекращения огня на Донбассе.

"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - заявила она.

Напомним, ранее Роману Бессмертному в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе нашли замену. Новым представителем Украины стал Валерий Гребенюк.

Отметим, политическая группа уже с участием Гребенюка 21 августа в очередной раз обсуждала так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных выборов в ОРДЛО.

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