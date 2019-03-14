Формула Штайнмайера: в Минске дали ход особому статусу Донбасса

Мартин Сайдик / Reuters

Координатор политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Украине пытается продвинуть работу по имплементации "формулы Штайнмайера", касающейся определения статуса Донбасса.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, речь шла в ходе заседания политической подгруппы ТКГ в среду, 13 марта.

"В повестке дня сегодняшнего заседания политической рабочей (под)группы стояло два дискуссионных документа, подготовленные координатором группы послом Пьером Морелем, и предназначенные для обсуждения существующего статус-кво: по имплементации формулы Штайнмайера и амнистии", - приводит агентство слова спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика.

Он отметил, что у "П.Мореля в среду была 106-я его сессия (в ТКГ. Прим.)".

"И он и на 106-ю сессию идет с новыми идеями, чтобы продвинуть эту работу", - отметил Сайдик.

По словам спецпредставителя, по этим двум предложениям "шла живая дискуссия" в подгруппе.

Формула Штайнмайера (экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера) определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.

Формула подразумевает одновременное принятие Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там местных выборов, а Россия в то же время выводит своих военных и технику с Донбасса.