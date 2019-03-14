Билецкий рассказал о "космических" потерях украинской армии на Донбассе

Андрей Билецкий / Главред

За время военных действий на Донбассе после заключения второго Минского соглашения украинская армия потеряла больше тысячи солдат.

Об этом рассказал лидер партии Национальный корпус, нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий в интервью Апострофу.

"Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери - это космические цифры для современных войн", - отметил Билецкий.

По его словам, власти также не делают успехов в урегулировании гражданского конфликта.

По данным Мониторинговой миссии ООН, с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.

Среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики. От 27 до 30 тыс. человек получили во время конфликта различные ранения.

В декабре спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщал, что в 2018 году число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе снизилось вдвое.