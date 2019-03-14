Билецкий рассказал о "космических" потерях украинской армии на Донбассе

По словам нардепа, власти также не делают успехов в урегулировании гражданского конфликта.
За время военных действий на Донбассе после заключения второго Минского соглашения украинская армия потеряла больше тысячи солдат.
Об этом рассказал лидер партии Национальный корпус, нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий в интервью Апострофу.
"Это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери - это космические цифры для современных войн", - отметил Билецкий.
По его словам, власти также не делают успехов в урегулировании гражданского конфликта.
По данным Мониторинговой миссии ООН, с апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.
Среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики. От 27 до 30 тыс. человек получили во время конфликта различные ранения.
В декабре спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщал, что в 2018 году число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе снизилось вдвое.