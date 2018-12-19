Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое - ОБСЕ

Донбасс, Верхнеторецкое

Число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе в 2018 году снизилось вдвое.

Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, с начала года погибли 43 человека, ранены 182.

"С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными - сократилось на 52 процента", - приводит слова Сайдика Интерфакс.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2018 года население Украины сократилось почти на 200 тыс. человек. Число жителей страны уменьшилось на 187,9 тыс. человек и на 1 ноября составило 42,198 млн человек.

Основная причина сокращения численности населения - смертность, превышающая рождаемость. На 100 умерших в 2018 году приходилось 59 рожденных.

В сентябре этого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.