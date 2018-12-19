Население Украины значительно сократилось

Население Украины 2018

С января по октябрь 2018 года население Украины сократилось почти на 200 тыс. человек.

Как сообщил Госстат, число жителей страны уменьшилось на 187,9 тыс. человек и на 1 ноября составило 42,198 млн человек.

Основная причина сокращения численности населения - смертность, превышающая рождаемость. На 100 умерших в 2018 году приходилось 59 рожденных.

В сентябре этого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.

В 2017-м глава Минсоцполитики Андрей Рева заявлял о планах провести перепись населения в 2020 году.

"В соответствии с законами и принятыми правительством решениями, перепись населения должна пройти в 2020 году. К этому сейчас началась подготовка, комиссию возглавляет вице-премьер Павел Розенко", - заявлял Рева.

Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек.