"Плевать, что думают живущие там люди". Игорь Кондратюк рассказал, почему жесткая реинтеграция Донбасса неизбежна

Игорь Кондратюк / Главред

Игорь Кондратюк, известный продюсер и шоумен, а также ведущий легендарной телепрограммы "Караоке на Майдані", отвечая на вопрос читателя во время чата на "Главреда", рассказал о своем видении решения проблемы реинтеграции Донбасса.

"Я сторонник очень простой истории, которая на самом деле является сложной − провести такую реинтеграцию насильно. По банальной причине − Донбасс является украинской территорией, а бандитизма на отдельно взятом участке украинской территории, тем более, связанного с агрессией России, просто не должно существовать", − высказался он.

Кроме того, Кондратюк считает, что мнением людей, оставшихся жить во временно оккупированных районах Донбасса, стоит пренебречь.

"А что думают те люди, которые там живут, мне совершенно безразлично, даже плевать на это. Если кто-то из них не может реинтегрироваться в украинское пространство, сознание, то нет никаких моральных оснований удерживать этих людей в Украине. "Чемодан, вокзал, Ростов". Эта прекрасная фраза, кстати, работает и для тех украинцев, которые "не хотят жить в этом украинском сраче" и уезжают в США. Почему у нас не переживают по поводу того, что делать с людьми, которые выезжают в Штаты. Почему мы тогда озабочены теми людьми, которые тупо не "въехали", в какой именно стране они оказались в 1991 году? Причины заключаются в том, что там просто нет коренного народа Донбасса. Поэтому − или живи молча и слушай в наушниках Филиппа Киркорова, плачь и умиляйся, принимая украинские правила, или "до свидания"", − полагает он.

В конечном итоге, Кондратюк думает, что жесткая реинтеграция Донбасса неизбежна. "Поэтому реинтеграция Донбасса будет жесткой. Но она будет. Потому что то, что происходит, чрезвычайно грубым нарушением международного права. Это агрессия, на которую мир, сейчас все "жует сопли", но в конце концов будет вынужден отреагировать. Иначе это путь в никуда, это путь к тому, что завтра Корсика будет независимым островом", − подытожил он.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал ситуацию с гастролями путинских артистов в Украине, а также высказался по поводу целесообразности украинских талант-шоу.