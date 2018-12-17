Игорь Кондратюк прокомментировал ситуацию с гастролями "путинских артистов" в Украине

Игорь Кондратюк / Главред

Игорь Кондратюк, известный продюсер и шоумен, а также ведущий легендарной телепрограммы "Караоке на Майдані", отвечая на вопрос читателя во время чата на "Главреда", прокомментировал ситуацию, в которой в Украину на гастроли перестали регулярно ездить пресловутые "артисты Путина".

"Очень классно. На концертах наших исполнителей теперь аншлаги во Дворце спорта и во дворце "Украина". И я рад, что исчезла конкуренция. В данном случае отсутствие конкуренции меня не смущает. Потому что эта конкуренция раньше была искусственно направлена в сторону России, и Украины отдавала россиянам больше возможностей для выступлений, потому что у них просто было больше денег. Например, арендовать дворец "Украина" для россиянина − просто плевок, потому что на следующий день он поедет в Минеральные Воды и десять таких аренд отработает. А нам это было дороже. Потому что у нас просто меньше нетто денежного веса в шоу-бизнес", − считает он.

Читайте такжеІгор Кондратюк: Реінтеграція Донбасу буде жорсткою – або слухай Кіркорова у навушниках, або "до свіданія"По словам Кондратюка, на данный момент практически все российские артисты – гастролеры из страны агрессора. "Поэтому я к такому положения вещей отношусь положительно. К тому же, сейчас каждый российский артист гастролер является гастролером страны-агрессора. Я был бы согласен пускать Макаревича и Ахеджакову, кроме которых никто в России активно и не выступает против действий Кремля. Там так построена система, лучше промолчать, чем выступить против. Потому большая поддержка театральных деятелей − именно государственная. То есть если ты отказываешься от государственной политики, ты становишься изгоем", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кондратюк рассказал, в чем феномен успеха песен Kazka, а также высказался о языковых квотах на радио и ТВ.