"Kazka напишет "Плакала-2" - и будет капец всем": Игорь Кондратюк рассказал, кого хотел бы видеть на "Евровидении"

Игорь Кондратюк считает, что судьи недооценили Melovin / Главред

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк оценил выступление представителя от Украины на Евровидении-2018 Melovin и рассказал, кого из украинских артистов бы хотел увидеть на песенном конкурсе в ближайшие годы.

Во время чата в Главреде Кондратюк считает, что судьи Евровидения недооценили Melovin.

"Я думаю, что с Melovin судьи ошиблись. Они исходили из каких-то своих критериев и недооценили его. Факт остается фактом, и об этом я еще тогда написал в Фейсбуке: наибольший разрыв между оценками жюри и зрителей был у двоих участников - у Melovin и исполнителя из Швеции. Но шведа, наоборот, жюри переоценило, а зрители его опустили. А Melovin зрители подняли на шестое место - это вау", - считает ведущий.

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По его словам, это не победа, однако, он выступил достойно по сравнению с предыдущими участниками-мужчинами.

"Но среди парней кто выступил лучше? Никто. Саша Пономарев был ниже по количеству баллов, O.Torvald мы и так знаем, "Гринджоли" мы тоже знаем. Все, больше ребят от Украины не было. Данилко выступал в роли травести. Он выступал в образе Верки Сердючки со звездой на голове. Итак, из наших мужчин Мел выступил лучше. И я рад за него. Желаю ему дальше быть плодотворным и высоко оцененным", - отметил Кондратюк.

Он также добавил, что на Евровидение достоин поехать тот, кто работает постоянно и настойчиво, и достойны представлять Украину в 2019 году или Tayanna, или Kadnay.

"Они в течение двух последних отборов показывают, что они - интересные, их выступления имеют резонанс. Судя по всему, Tayanna будет иметь больше шансов – как-то наши девушки выступают лучше. Коллектив Димы Кадная тоже очень сильный и интересный. Я бы поставил на них. Но! Мы еще не знаем их песен. Мы не знаем, кто что предложит. Сейчас, может, Kazka напишет "Плакала-2" - и будет капец всем, и именно они в итоге поедут на "Евровидение"", - отметил Кондратюк, также предположив, что зрители Евровидения отдали бы 80% своих голосов за Kazka.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, в чем феномен успеха песен Kazka.