Из семьи не уводила: Осадчая рассказала, как начинался роман с Горбуновым

Кратко:
- Какие секреты выдала пара о себе
- Как начинались отношения Горбунова и Осадчей
Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая в особенный способ отметила их с Юрием Горбуновым юбилей - 10 лет совместной жизни.
Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram. Она также опубликовала несколько фактов об их отношениях. Оказалось, что инициатором отношений выступила сама Катерина Осадчая, когда услышала, что Юрий Горбунов развелся. Юрий тогда подумал: "С Осадчей? Ужинать. О Боже".
Но поскольку она проявляла инициативу, он решил, что "обязательно нужно жениться на ней".
На вопрос о том, беспокоит ли Горбунова разница в возрасте, ведущий признался, что нет, ведь разница всего 2 сантиметра. "Зато у меня все остальное больше", - шутит он.
Другой интригующей темой было начало отношений пары и предыдущий брак Юрия. Осадчая сказала, что их роман завертелся, когда Горбунов был уже год, как разведен и добавила: "Катя Юру из семьи не уводила".
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Добавим, как сообщал Главред, Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.
А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".
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Кто такая Катя Осадчая
Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.
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