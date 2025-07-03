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Из семьи не уводила: Осадчая рассказала, как начинался роман с Горбуновым

Алена Кюпели
3 июля 2025, 14:16
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Катерина Осадчая и Юрий Горбунов уже 10 лет вместе.
Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов создали приказную семью/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Кратко:

  • Какие секреты выдала пара о себе
  • Как начинались отношения Горбунова и Осадчей

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая в особенный способ отметила их с Юрием Горбуновым юбилей - 10 лет совместной жизни.

Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram. Она также опубликовала несколько фактов об их отношениях. Оказалось, что инициатором отношений выступила сама Катерина Осадчая, когда услышала, что Юрий Горбунов развелся. Юрий тогда подумал: "С Осадчей? Ужинать. О Боже".

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Но поскольку она проявляла инициативу, он решил, что "обязательно нужно жениться на ней".

Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Катя Осадчая, Юрий Горбунов / instagram.com/kosadcha

На вопрос о том, беспокоит ли Горбунова разница в возрасте, ведущий признался, что нет, ведь разница всего 2 сантиметра. "Зато у меня все остальное больше", - шутит он.

Другой интригующей темой было начало отношений пары и предыдущий брак Юрия. Осадчая сказала, что их роман завертелся, когда Горбунов был уже год, как разведен и добавила: "Катя Юру из семьи не уводила".

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Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

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Добавим, как сообщал Главред, Катя Осадчая поделилась фото, где позирует в ванной в полотенце. Она показала себя после длинного путешествия с сыновьями.

А также ранее Екатерина Осадчая трогательно поблагодарила Юрия Горбунова за семь лет, которые они провели вместе "за воспоминания и все невзгоды, которые они преодолевают вместе".

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Кто такая Катя Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

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