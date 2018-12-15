"Она "порвала" слушателей": Игорь Кондратюк рассказал, в чем феномен успеха песен Kazka

Игорь Кондратюк рассказал, в чем феномен группы Kazka / Главред

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк признался, что песня группы Kazka "Плакала" зацепила его после первого прослушивания, и он взялся обьяснить, почему.

Во время чата в Главреде Кондратюк отметил, что участие в "Х-факторе" группе не принесло огромной популярности.

"У них просто "выстрелила" песня. Говорят, что это была совсем случайная история. Впервые я услышал их песню "Плакала", когда ехал в машине и слушал радио. И песня меня чем-то зацепила. Это феномен песни. То, что песню "Плакала" переводят на русский, может, даже на эвенкийский и бурятский, является еще одним свидетельством настоящей популярности этой песни. А переводят потому, что 90% слов просто не понимают. Почему мы переводили песню "Синий иней", а не поем One way ticket? Потому что нам так интереснее сопереживать песни", - отметил Кондратюк.

Еще одним составляющим успеха песни ведущий назвал то, что она "порвала" слушателей, запомнилась легким мотивом и простыми понятными словами.

"Феномен песни заключается в том, что она "порвала" слушателей. Это называется феноменом - его обьяснить невозможно. Так же невозможно объяснить феномен популярности Джоконды. Хотя, конечно, можно сказать, что пиарщики за столько веков поработали над Джокондой... Или также невозможно объяснить красоту Моники Белуччи - красивая, и все. Невозможно", - рассуждал ведущий.

Кондратюк считает, что песня "Плакала" "выстрелила", и то, что ее переводят на разные языки мира – группе только принесет еще больше популярности.

"Песня "Плакала" лично у меня с первого же прослушивания вызвала интерес. Я остановился, сразу поинтересовался, что это за песня. А до этого я знал только ты, что Kazka поет "Ой, мамо, на свята...". Поэтому пусть переводят, и неважно, кто именно - русские, англичане, турки. Песня действительно "выстрелила", - подытожил ведущий.

Ранее Игорь Кондратюк признался, что не ожидал такого успеха "Караоке на Майдане".