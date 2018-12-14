"Передача прошлого тысячелетия": Кондратюк признался, что не ожидал такого успеха "Караоке на Майдане"

Игорь Кондратюк считал, что "Караоке" продержится всего пару лет / https://www.facebook.com/kondratjukigor

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк признался, что делал ставки на то, что "Караоке" будет идти лишь пару лет, но вскоре в январе 2019 года одна из самых рейтинговых программ в Украине отметит 20-летний юбилей.

Во время чата в Главреде Кондратюк ответил на вопрос читателя - реализовал ли он в качестве автора и ведущего "Караоке" потенциал программы на 100 процентов.

"Мы с Андреем Козловым, как авторы, в принципе не могли даже подумать, что "Караоке на Майдані" будет существовать так долго. Поэтому свой замысел мы реализовали на все 1000%! Мы думали, что такая передача, пусть не "однодневка", но всего на пару лет, и все", - признался ведущий.

По словам Кондратюка, главными составляющими такого длительного пребывания в телевизионном эфире стали высокие показатели и рейтинги на телеканалах.

"С точки зрения телевидения, "Караоке на Майдані" происходит в не очень красивой, гламурной съемке. Как я шучу, это передача прошлого тысячелетия, даже не века. Мы даже понятия не имели, что она так надолго задержится. А она задержалась, потому что давала главное, что нужно телеканалу (даже не зрителю) - показатели и рейтинги. А значит, наш замысел реализовался на тысячу или даже миллион процентов.", - рассказал Кондратюк.

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