"Не Винник": Игорь Кондратюк назвал лучших исполнителей 2018 года

14 декабря 2018, 15:35

Знаменитый ведущий считает лучшей певицей 2018 года Джамалу.

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк считает лучшим певцом 2018 года Макса Барских / https://www.facebook.com/pg/kondratjukigor

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк поделился, кого он считает лучшим исполнителем, лучшей певицей и лучшей группой 2018 года.

Ведущий признался во время чата в Главреде, что лучшим певцом уходящего года считает точно не Олега Винника.

"Певец 2018 - это, пожалуй, Макс Барских. Не Винник. Мне больше нравится молодежь. Хотя Винник поет круче, чем Барских, у него есть вокал, в отличие от Макса. Зато у Макса есть какие-то простые мелодии, которые мне чем-то выдаются магическими. Я хорошо знаю, как они влияют на публику", - поделился ведущий.

Насчет лучшей певицы, Кондратюк не разделяет выбор организаторов премии M1 Music Awards-2018, которые отдали звание "Певицы года" Насте Каменских. По его мнению, первенство за Джамалой - которую, к слову, даже не включили в список певиц года премии.

"Певица 2018... Даже не знаю. Точно не Настя Каменских, как признал M1 Music Awards-2018. Отношусь с уважением к Оле Поляковой, но тоже - нет. Пожалуй, певицей года для меня являетс Джамала, хотя она в этом году спела немного новых песен - у нее сейчас другие заботы, заботы мамы. А так, даже не знаю. Возможно, я бы еще назвал Юлию Санину. Мне нравится ее вокал, и я ничего не могу с собой сделать", - рассказал продюсер.

А вот насчет группы 2018 года Кондратюк разделил первенство между двумя коллективами: "Без обмежень", потому что их песни очень часто звучат в радиоэфирах, и Kazka – хитмейкер года.

"Группа 2018 - это группа "Без обмежень". Это не бесспорный лидер. Если бы меня спросили о том, кто продемонстрировал наибольший прогресс в этом году в радийных эфирах, то это группа "Без обмежень ". Они звучат на всех радиостанциях. Хотя это - не моя группа. Пусть также будет и Kazka - каким бы странным мне не казалось творчество этой группы, но в этом году они сумели всем показать очень жирнючую и вкуснейшую фигу. Они заслужили называться группой года. Кто не согласен, пусть попробует написать такую ​​же песню, как "Плакала", которая наделала столько хайп во всех странах", - поделился Кондратюк.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ.

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Игорь Кондратюк
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