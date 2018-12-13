"Лорак, Лобода, Повалий": Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ

13 декабря 2018, 16:27

В программе советуют не исполнять треки "Время и Стекло", Ивана Дорна, Верки Сердючки.

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк запретил в программе исполнять песни артистов, выступающих в РФ / https://www.facebook.com/pg/kondratjukigor

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк рассказал, как в передаче относятся к украинским исполнителям, которые активно гастролируют в России.

С 2014 года Кондратюк не рекомендует участникам исполнять песни таких артистов, как Лорак, Повалий и Лобода, заверил он во время чата в Главреде.

"С 2014 года мы запретили петь песни Лорак, Повалий и Лободы в передачах. Пару раз они проскакивали, но там были безвыходные ситуации. Что касается песен Повалий и Лободы, то это в самом начале была "палка о двух концах", потому что, например, песня Лободы "40 градусов" - ее написал Дима Монатик, и, если бы эта песня прозвучала в "Караоке", Монатик бы получил роялти (гонорар за использование произведения, - Ред.). То есть украинские авторы их песен в случае выполнения этих произведений в передаче получили бы роялти", - признался Кондратюк.

Однако, по словам продюсера, в последнее время песни гастролирующих в РФ певиц участники программы не исполняют – они сами стали понимать, что лучше выбрать трек другого артиста.

"Но в последнее время их не исполняют вообще, мы запретили. Но это не значит, что я выхожу с табличкой "Запрещаю петь". Нет. Я просто не советую исполнять песни этих певиц, и редактор не советует. И за три года люди уже поняли, что это петь мы не будем. Народ немножко сам начал понимать, что этого делать не стоит, потому что это просто неэтично", - поделился ведущий.

Кроме того, для программы Кондртаюк не советует брать песни Ивана Дорна, группы "Время и Стекло" из-за выстулений в РФ.  Также треки Верки Сердючки, "НеАнгелов" и Ирины Билык – все потому, что агентство продюсера Юрия Никитина требует за использование их треков заоблачные роялти.

"Итак, песни тех артистов, которые ездят выступать в Россию, мы не поем. Макса Барских мы поем. Это - единственный певец, чьи песни мы поем, даже несмотря на то, что он бывает там на церемониях награждения, даже тур у него какой-то был. Думаю, что это неправильно. Но нельзя закрыть весь репертуар. Если без песен Лорак, Лободы и Повалий мы обойдемся, то по Макса Барских является слабина, потому что не так много молодых украинских певцов, чьи песни так безумно поют", - подытожил ведущий.

"Караоке на Майдані" является программой-рекордсменом на украинском телевидении, поскольку, в отличие от него, ни одно музыкальное или развлекательное шоу не идет в эфире 20 лет подряд. Уже 16 декабря на ВДНХ состоятся съемки сразу двух программ – финала года и юбилейной программы к 20-летию "Караоке…". Начало запланировано на 9:30, вход свободный.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Игорь Кондратюк Караоке на Майдані
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
17:08
"Сидит в моей голове": Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о Кузьме
17:07
Охранники Кличко жестоко избили журналиста-АТОшника - СМИ
17:05
Кабмин внес в СНБО предложение по новым санкциям из-за российской агрессии Видео
16:31
У Филарета назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церкви Видео
16:28
Бывшая Леонардо ДиКаприо нагло засветила грудь и попу в откровенной фотосессии Фото
16:27
"Лорак, Лобода, Повалий": Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ Видео
16:24
Порошенко назвал три сильнейших страха России
16:17
Более 350 единиц спецтехники уже полтора суток спасают Киев от снега - КГГА Фото
16:04
В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах "Газпрома" в Европе Видео
15:53
Раз украинская политика - театр, то почему бы не проголосовать за профессионалов? мнение
15:45
В Украине создадут Госслужбу по этнополитике и свободе совести
15:40
Дыру в российском космическом корабле "Союз" затыкали тампоном - СМИ
15:33
Пой и не вы***йся мнение Видео
15:31
В сети отыскали Веру Брежневу и Николая Баскова во вселенной Marvel
15:29
Путин поделился "мудростью" с участниками скандального форума
15:28
В УПЦ МП назвали число архиереев, отказавшихся от приглашения на Собор Видео
14:30
Психолог раскрыла секрет общения в отношениях Видео
14:29
Вышлют в Украину: в РФ наказали журналистку-сторонницу "русского мира"
14:27
В "Народном фронте" заявили о полной поддержке Украины со стороны Европарламента
14:25
В прозрачной блузке и блестящих штанах: Лорак побывала на вечеринке российского певца в Москве Видео
14:18
Акции "Газпрома" рухнули из-за решения евродепутатов по "Северному потоку-2"
14:13
Как подобрать подарки по знакам Зодиака на Новый 2019 год для любимых парней Видео
13:59
"Митрополит": в СБУ назвали координатора провокаций ФСБ против автокефалии УПЦ Видео
13:58
Филарет наградил экс-замглавы ЦРУ орденом за новую украинскую церковь
13:27
Объединительный собор: в СБУ предупредили о подготовке провокаций Видео
13:26
В Киеве прошла презентация книги экс-замдиректора ЦРУ по операциям Девайна "Удачная охота"
13:24
Перекрывают Киев: Путин подогнал к границе Украины "Искандеры"
13:15
Украинку, которая победила на конкурсе "Миссис Москва-2018" затравили из-за Евромайдана Видео
12:50
Захарова отличилась угрозами в адрес украинских дипломатов в РФ
12:46
В США назвали самый сильный страх Путина
12:25
Порошенко объяснил свое заявление о войне из-за атаки россиян на украинцев в Керченском проливе
12:24
"У кого лучше харизма": голый Педан спародировал обнаженное фото Поляковой Видео
12:15
В Киеве собрались переименовать Александровскую больницу
12:03
Катастрофа на железной дороге в Турции: уточнено число жертв Фото Видео
11:42
Футбольные хулиганы в Киеве устроили массовую потасовку с полицией: опубликовано видео Видео
11:38
Известный промоутер рассказал о пределе Ломаченко Видео
11:35
Усик — это пример успешности российской пропаганды мнение
11:32
Леся Никитюк угодила в клинику в Турции Видео
11:21
В РФ завили о подготовке Украиной "стремительного" наступления на Донбассе
11:05
"Старый циклон": синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на пятницу Видео
11:00
Начался чат с ведущим и создателем программы "Караоке на Майдані" Игорем Кондратюком
10:55
"Не травите мою жену": Влад Топалов заступился за родившую Регину Тодоренко
10:38
В Киеве лифт "зажевал коляску" с грудным ребенком: опубликовано видео Видео
10:36
Девушка дня Instagram: брюнетка с соблазнительной фигурой Кайла Лорен Фото
09:56
В Украине снег и ветер оставили без электричества много населенных пунктов Видео
09:55
На Волыни мальчик-школьник пришел на учебу с пистолетом: опубликовано видео Видео
09:41
"Я стану на сторону монахов": Усик озвучил свою реакцию на случай захвата Лавры
09:26
В Турции на железной дороге произошла катастрофа: есть жертвы и десятки пострадавших Фото Видео
09:25
"Евробляхеры" изобрели новый способ обойти "растаможку" в Украине Видео
09:19
Украина - страна, которая никуда не развивается мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять