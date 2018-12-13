"Лорак, Лобода, Повалий": Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ

Игорь Кондратюк запретил в программе исполнять песни артистов, выступающих в РФ / https://www.facebook.com/pg/kondratjukigor

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк рассказал, как в передаче относятся к украинским исполнителям, которые активно гастролируют в России.

С 2014 года Кондратюк не рекомендует участникам исполнять песни таких артистов, как Лорак, Повалий и Лобода, заверил он во время чата в Главреде.

"С 2014 года мы запретили петь песни Лорак, Повалий и Лободы в передачах. Пару раз они проскакивали, но там были безвыходные ситуации. Что касается песен Повалий и Лободы, то это в самом начале была "палка о двух концах", потому что, например, песня Лободы "40 градусов" - ее написал Дима Монатик, и, если бы эта песня прозвучала в "Караоке", Монатик бы получил роялти (гонорар за использование произведения, - Ред.). То есть украинские авторы их песен в случае выполнения этих произведений в передаче получили бы роялти", - признался Кондратюк.

Однако, по словам продюсера, в последнее время песни гастролирующих в РФ певиц участники программы не исполняют – они сами стали понимать, что лучше выбрать трек другого артиста.

"Но в последнее время их не исполняют вообще, мы запретили. Но это не значит, что я выхожу с табличкой "Запрещаю петь". Нет. Я просто не советую исполнять песни этих певиц, и редактор не советует. И за три года люди уже поняли, что это петь мы не будем. Народ немножко сам начал понимать, что этого делать не стоит, потому что это просто неэтично", - поделился ведущий.

Кроме того, для программы Кондртаюк не советует брать песни Ивана Дорна, группы "Время и Стекло" из-за выстулений в РФ. Также треки Верки Сердючки, "НеАнгелов" и Ирины Билык – все потому, что агентство продюсера Юрия Никитина требует за использование их треков заоблачные роялти.

"Итак, песни тех артистов, которые ездят выступать в Россию, мы не поем. Макса Барских мы поем. Это - единственный певец, чьи песни мы поем, даже несмотря на то, что он бывает там на церемониях награждения, даже тур у него какой-то был. Думаю, что это неправильно. Но нельзя закрыть весь репертуар. Если без песен Лорак, Лободы и Повалий мы обойдемся, то по Макса Барских является слабина, потому что не так много молодых украинских певцов, чьи песни так безумно поют", - подытожил ведущий.

"Караоке на Майдані" является программой-рекордсменом на украинском телевидении, поскольку, в отличие от него, ни одно музыкальное или развлекательное шоу не идет в эфире 20 лет подряд. Уже 16 декабря на ВДНХ состоятся съемки сразу двух программ – финала года и юбилейной программы к 20-летию "Караоке…". Начало запланировано на 9:30, вход свободный.