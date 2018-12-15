"Эфир должен быть украинским": Игорь Кондратюк высказался о языковых квотах на радио и ТВ

15 декабря 2018, 15:04

Ведущий считает, что радиостанции не должны рекламировать творчество российских исполнителей.

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк считает, что квоты нужно было ввести еще с обретением Украиной независимости / Главред

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк в позитивном ключе прокомментировал введенные в 2017 году квоты на проигрывание в эфире украиноязычной музыки.

Ведущий рассказал во время чата в Главреде, что введение квот на украинскую музыку в теле- и радиоэфирах – правильное решение.

"Меня это всегда бесило, когда, например, едешь в Одесской области от Одессы до Рени и слышишь 25 румынских радиостанций, потому что едешь вдоль Дуная, но не слышишь ни одной украинской радиостанции, кроме радио "Эра". Это бред! Или едешь по украинскому Крыму и слушаешь радио "Вести" от Красноперекопска до Ялты. Ерунда! Кто им дал разрешение?! Какой преступник дал разрешение на трансляцию радио "Вести" по всему Крыму? Вот теперь мы и имеем с Крымом то, что имеем", - отметил ведущий.

Кондратюк считает, что украинские эфирные радиостанции не должны рекламировать творчество, например, Николая Баскова или Филиппа Киркорова, за счет украинских рекламодателей. Кроме того, благодаря квотам, украинцы уже стали меньше слушать музыку русскоязычных исполнителей.

"Украинский слушатель уже отказался от русской музыки. Уверен на 100%, делаю такой вывод, исходя из того, что я слышу по радио. Мы отказались от русской музыки и не стали от этого беднее ни на один цент духовного богатства, я уверен", - отметил Кондратюк.

Однако, по его убеждению, вводить квоты нужно было еще в 1992 году после обретения Украиной независимости.

"За это время настолько все было упущено, что сейчас ввели квоты 35% украинской музыки. Но член Нацсовета Косинский изложил статистику, которая свидетельствует о том, что в целом по Украине квота сейчас - не менее 50%. И к этому никто не принуждает. Просто все поняли, что-то не комильфо ставить в эфире Лепса или даже нейтральную Иру Дубцову. Россияне с нами воюют и нас убивают, а мы будем слушать, как они красиво поют?", - поинтересовался Кондратюк.

Один из читателей предложил наполнять радио- и тв эфир украинской музыкой, а квоты сделать для зарубежных исполнителей, особенно минимальные для русскоязычных артистов.

"Я думаю, что со временем мы к этому придем. Еще два года Россия будет лить на нас дерьмо, тогда вообще запретят русскую музыку. Ведь уже четыре области Украины запретили российский культурный продукт на своих территориях - имеют полное право. Хотите слушать Круга - зайдите на его сайт, в интернете все найдете. А эфир должен быть украинским", - подытожил Кондратюк.

Ранее Игорь Кондратюк рассказал, в чем феномен успеха песен Kazka.

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Игорь Кондратюк
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