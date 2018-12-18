"Это не должно ломать человека": Кондратюк оценил целесообразность украинских талант-шоу

Игорь Кондратюк отметил, что таланта - мало, нужна постоянная работа над собой / Главред

Ведущий программы "Караоке на Майдані", продюсер и шоумен Игорь Кондратюк считает, что украинские талант-шоу являются возможностью пробиться в шоу-бизнес, но не гарантируют дальнейшего успеха.

Во время чата в Главреде Кондратюк порассуждал, почему некогда успешный финалист шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко не смог создать музыкальную карьеру.

"Мне кажется, что у Саши Кривошапко нет стержня, который мог бы привести его к успехам. У него был талант. У него была своя специфическая харизма, на любителя - как и всех артистов. Но Саша - достаточно "разболтанный" и не целенаправленный парень. Это его и погубило, именно поэтому он и не воспользовался той бешеной популярностью, которая тогда у него была. Хотя и популярность была немножко скандальной, но не смертельно скандальной, чтобы оттолкнуть поклонников. Вот и все. Это как в футболе: у тебя может быть талант, но талант - это всего 5% успеха, а все остальное - это работа. И Саша на работу "забил". Такое у меня впечатление. Ему стало больше нравиться фигурировать в сплетнях и на тусовках, чем работать на сцене до седьмого пота", - отметил ведущий.

По словам Кондратюка, поражение в талант-шоу негативно сказывается на психике участников, однако, его стоит воспринимать как толчок к успеху.

"Поверьте, на "Караоке на Майдані" тоже многие плакали, получая яйца, проигрывая. Оно того не стоит, теперь мы с уверенностью можем это сказать, глядя с высоты 20 лет. Но, в любом случае, для человека это поражение, которое его тревожит. Но прежде всего такие поражения полезны. Кроме того, посмотрев большое количество талант-шоу, просто нужно правильно себя настраивать. Участие в талант-шоу не является крестом на твоей карьере, если вдруг тебя не взяли на кастинге, если тебе судьи сказали "нет", чтобы ты не прошел "слепые испытания", или тебя не услышал Кондратюк в "Караоке на Майданы". Надо себя настраивать, что это - работа над собой, без которой ничего не будет", - считает Кондратюк.

Ведущий считает, что талант-шоу являются хорошей возможностью "пробиться" в шоу-бизнес, но удержит на музыкальном Олимпе лишь постоянная работа над своими навыками.

""Караоке на Майдані", "Х-фактор", "Шанс", "Голос", " Україна має талант " - все это шоу, куда надо пойти для того, чтобы: а) продемонстрировать себя, б) услышать оценку о себе, в) как можно лучше выступить. Переживать из-за этого бессмысленно. Это не должно ломать человека. Если это ломает человека, а, как правило, это молодой человек или ребенок, значит, у него нет тех, кто может поддержать и подсказать правильные мысли, просто растолковать, что талант-шоу является лишь возможностью, а не "альфа и омега" шоу-бизнеса. Так не только в украинских талант-шоу. Так - везде в мире. Во всем мире самые кассовые певцы - это не те, которые побеждали в талант-шоу", - поделился продюсер.

Ранее Игорь Кондратюк прокомментировал ситуацию с гастролями "путинских артистов" в Украине.