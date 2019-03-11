"Полный абсурд": эксперт прокомментировал рейд Порошенко на Донбасс

11 марта 2019, 03:01

По мнению Алексея Куща, президенту нужно было поехать не в Мариуполь, а, например, в Лисичанск.

Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко / president.gov.ua

У украинских властей в течение последних пяти лет отсутствует системная политика в отношении как подконтрольных, так и неподконтрольных территорий Донбасса, и это подменяется предвыборными рейдами с риторикой, "удобной" местному электорату.

Такое мнение высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в Facebook, комментируя недавний визит президента Петра Порошенко 1 марта на Донбасс.

"По хорошему, Порошенко нужно было бы ехать не в Мариуполь, где экономическая ситуация относительно благополучна, благодаря двум меткомбинатам известной финансово-промышленной группы, а в те же Лисичанск (где шахтеры) или Северодонец, где имеются большие проблемы на химическом предприятии "Азот". Вот там бы президент много чего интересного услышал", - отметил Кущ. 

По мнению эксперта, сомнительной выглядит идея возобновить работу мариупольского аэропорта.

"Тут трудно что-то комментировать. Если кратко - это полный абсурд. И ни одна вменяемая авиакомпания не будет совершать рейсы в такой аэропорт, ведь это равносильно игре в "русскую рулетку". Кстати, если уж говорить о важности сообщения с Мариуполем, то для начала не мешало бы сделать проездными (а не условно проездными) ведущие туда автодороги. А уж потом рассказывать о поездах-самолетах", - пишет Кущ.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили в интервью DW высказал мнение, что в случае победы Петра Порошенко на выборах Украина "просто прекратит свое существование".

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Донбасс Украина Мариуполь Петр Порошенко Алексей Кущ
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