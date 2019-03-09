Генерал СБУ объяснил, что нужно для освобождения части Донбасса

Чтобы освободить захваченную часть Донбасса нужно применить дипломатию и силу, полагает генерал СБУ / Facebook.com

Бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины, генерал-майор Василий Вовк считает, что для освобождения захваченной части Донбасса нужна дипломатия и сила.

Дипломатию и силу для освобождения захваченных территорий можно использовать по отдельности или в комплексе, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По словам собеседника, нашей стране не стоит рассчитывать, что Россия завтра или послезавтра оставит боевиков и их руководителей и можно будет быстро освободить подконтрольные противнику территории.

"…Нам надо разрабатывать стратегию без варианта, что Кремль оставит их без внимания и защиты…", — отметил генерал СБУ.

Вовк добавил, что разведка докладывает о бессилии Донбасса и возможности наступления. "А я хочу увидеть хотя бы одного человека из разведки, который доложил бы данные, что позволят руководству государства сделать вывод о наступлении. Я бы хотел увидеть того начальника, который бы послал на смерть десятки тысяч украинцев", — сказал он.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.