Журналист спрогнозировал судьбу захваченной части Донбасса

30 сентября 2018, 09:05

Минские договоренности не будут выполняться, полагает Портников.

Журналист считает, что скоро захваченная часть Донбасса будет напоминать обычные области РФ
Скоро захваченная часть Донбасса будет напоминать обычные области РФ, полагает журналист / facebook.com/backandalive/

Украинский журналист, публицист Виталий Портников считает, что захваченная часть Донбасса вскоре будет напоминать обычные области Российской Федерации.

На подконтрольной боевикам территории востока Украины никаких миротворцев не будет, рассказал журналист в эфире телеканала "Эспрессо.TV".

"Эти территории, которые сейчас оккупирует Россия, вскоре будут напоминать обычные области Российской Федерации. Вот и все. Вот вы видели: они уже убрали Захарченко (главарь "ДНР" Александр Захарченко — Ред.), посадили там гражданскую администрацию. Убрали Плотницкого (экс-лидер "ЛНР" Игорь Плотницкий — Ред.), усиливают свой контроль", — отметил собеседник.

По его словам, Минские соглашения не будут выполняться, боевики не откажутся от проведения своих "выборов" (запланированы на 11 ноября). Также Портников полагает, что РФ не будет вкладывать свои средства в захваченную землю.

"Что дальше? Строить они там ничего не будут, люди оттуда будут выезжать. Там где-то на 2/3 уменьшится население в течение ближайших 10-15 лет…", — сказал журналист.

Ранее Виталий Портников выразил мнение, что Россия уйдет с захваченной части Донбасса и из Крыма только, когда рухнет, а Украине нужно определиться — отгородиться от РФ или пойти на диффузию (проникновение одного вещества в другое при их соприкосновении — Ред.) с мафией.

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Донбасс Россия Виталий Портников Александр Захарченко Минские соглашения
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