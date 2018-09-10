Плотницкого тайком сняли в Москве

"Плотницкий" в Москве / Sergey Belous/Telegram

Человека, крайне похожего на бывшего главаря так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого, на днях засекли в московском ресторане "То да се" на улице Смоленской.

Это произошло 3 сентября, то есть всего через несколько дней после убийства "коллеги" Плотницкого из "ДНР" Александра Захарченко.

"Знакомая недавно в Москве увидела человека, который уж больно был похож на подписанта Минских соглашений – Плотницкого. Сделала фото украдкой", – подписал фото Сергей Белоус, освещающий события на оккупированном Донбассе, в своем Telegram-канале.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии – "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Как сообщалось, российские СМИ уже начали разоблачать ближайшего подельника Захарченко – недовзорванного Тимофеева-"Ташкента". "Исчезли последние сомнения в том, что Захарченко убили по указанию его кураторов-работодателей из Кремля. Они и "Ташкента", видимо, планировали грохнуть, но тот чудом выжил", – пишет социолог, публицист, автор книги "Система Путина" Игорь Эйдман.

Что касается Плотницкого, то сообщалось, что в России экс-главаря "ЛНР" сослали в ссылку в Воронеж, где он занимается бизнесом.

В то же время народный депутат Дмитрий Тымчук сообщал о том, что Плотницкий проживает в собственном дорогом особняке, расположенном в элитном подмосковном поселке Барвиха.