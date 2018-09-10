Путинская братва спалилась на убийстве Захарченко

Игорь Эйдман

социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

10 сентября 2018, 08:02

Кремль заражает "русским миром" планету, пытаясь навязать другим странам свой "новый порядок".

Могилу Захарченко украсил вот такой крест
Захарченко замочила путинская братва

Не успел остыть труп главаря "ДНР" Александра Захарченко, а российские СМИ уже начали разоблачать его ближайшего подельника недовзорванного Тимофеева-"Ташкента".

Исчезли последние сомнения в том, что Захарченко убили по указанию его кураторов-работодателей из Кремля. Они и "Ташкента", видимо, планировали грохнуть, но тот чудом выжил.

Читайте также"Вялотекущий гнойник": что ждет Донбасс после ликвидации ЗахарченкоПохожая история недавно произошла с другой бандой — т.н. "ЛНР". Там некто Игорь Плотницкий был смещен силой и теперь сидит в России под следствием. В "ЛНР" чуть было не дошло до открытого столкновения и междоусобной войны. Видимо, чтобы в "ДНР" не повторилась подобная ситуация, вышедшего из доверия смотрящего решили попросту убить.

Причина в обоих случаях одна — мелкие бандиты не по чину брали. Обвинения стандартные: отжим собственности, дань с бизнеса, хищения из бюджета. В общем все то, чем в несравнимо большем масштабе занимается сама путинская братва. И методы схожие: убийства, пытки, тюрьмы для несговорчивых.

В Москве правят такие же "Ташкенты", только высшего уровня. Воруют не грузовики с углем, а миллиарды из бюджета; отжимают не магазины и заправки, а нефтяные Читайте такжеЧисто российское убийство, или Как Захарченко сам подписал себе приговоркампании; пытают не в подвалах, а в модернизированном огромном ГУЛАГе; посылают террористов убивать не в соседний поселок, а во все концы света.

Путинский криминальный режим воспроизводит себя везде, куда ступает сапог российского солдата, чекиста, наемника. "Русский мир" шагает по планете. Он - не просто придуманный политтехнологами симулякр. Это "новый порядок", который Кремль пытается навязать другим странам. Его основа: системная коррупция, террор против несогласных, всевластие чиновников и спецслжуб.

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Новость в спецтеме:Убийство главаря ДНР Александра Захарченко
убийство Александр Захарченко Ташкент Игорь Эйдман
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