"Делилово": Захарченко убили свои же по приказу олигарха из РФ - Латынина

Беглого олигарха Сергея Курченко Латынина назвала организатором убийства Захарченко / 112.ua

Российская журналистка Юлия Латынина выдвинула новую версию заказчика убийства главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко, которого 31 августа взорвали в оккупированном Донецке.

"У Захарченко был очень серьезный конфликт с [живущим сейчас в РФ украинским олигархом Сергеем] Курченко, который раньше контролировал уголь и который хочет продолжать его контролировать, и у которого прекрасные отношения с московскими фсбшниками", - рассказала Латынина в эфире "Эхо Москвы",

"Там же бардак. Там же делилово. Там же сменилось уже несколько поколений людей, которые делят и делят, и делят. Там такой тотальный Хамас, во главе которого последнее время стоял Захарченко. И какраз поскольку деньги там стали водиться с какого-то момента и, в основном, это были не просто деньги за отжималово, которым, естественно, Захарченко тотально занимался…" - добавила журналистка.

Читайте также"Возбуждается при мысли о мертвых". В Сети позубоскалили над "Няшей"-Поклонской возле гроба ЗахарченкоХотя Латынина сначала предположила, что убийство Захарченко - дело рук СБУ, по здравом размышлении она поняла, что это не так.

"И я как-то совершенно передумала насчет украинцев – я думаю, что, действительно, им такая штука не по зубам", - заявила она.

Латынина добавила, что если бы Кремль был недоволен Захарченко, то смог бы его убрать "по щелчку пальцев" - как бывшего главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого, сбежавшего из Луганска в результате "переворота", но не так радикально.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".