"Дохлых особей две": на "памятнике" Захарченко в Донецке нашли ошибку

Место взрыва в Донецке / Reuters

В надписи на памятном знаке, установленном на месте ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко у кафе "Сепар" в Донецке, была допущена ошибка.

Соответствующее фото опубликовал в Twitter уехавший из Донецка известный украинский врач Александр Чернов и язвительно предположил, что ошибка, возможно, была не случайной.

"Торжественно поставлен "памятный камень" с ошибкой в глагольном числе. По правилам - "погибли"! Ведь дохлых особей все-таки две! Или подразумевается, что орк и человеком не был, даже для своих?" - написал Чернов.

Напомним, экс-главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".