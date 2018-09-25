В оккупированном Донецке назвали всех "кандидатов" на пост "главы ДНР"

В "ЦИК" "республики" перечислили их имена.
Террористическая "председатель ЦИК ДНР" Ольга Позднякова заявила, что все "документы" об участии в "выборах" на должность "главы ДНР" приняты от десяти террористических "кандидатов".
Позднякова перечислила, кто именно будет бороться за "должность" главного террориста:
- Денис Пушилин - действующий и.о. "главы ДНР"
- Павел Губарев - бывший "народный губернатор"
- Елена Шишкина
- Игорь Хакимзянов
- Роман Храменков
- Иван Михайлов
- Владимир Медведев
- Вячеслав Дьяков
- Роман Евстифеев
- Валентин Спиридонов
Как ранее сообщалось, выборы в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках", которые Россия решила провести 11 ноября, в ЦИК Украины сравнили с выборами главного сантехника.