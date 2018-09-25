В оккупированном Донецке назвали всех "кандидатов" на пост "главы ДНР"

За должность главаря "всея террористы" будут бороться десять "кандидатов" / Reuters

Террористическая "председатель ЦИК ДНР" Ольга Позднякова заявила, что все "документы" об участии в "выборах" на должность "главы ДНР" приняты от десяти террористических "кандидатов".

Позднякова перечислила, кто именно будет бороться за "должность" главного террориста:

Денис Пушилин - действующий и.о. "главы ДНР"

Павел Губарев - бывший "народный губернатор"

Елена Шишкина

Игорь Хакимзянов

Роман Храменков

Иван Михайлов

Владимир Медведев

Вячеслав Дьяков

Роман Евстифеев

Валентин Спиридонов

Как ранее сообщалось, выборы в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках", которые Россия решила провести 11 ноября, в ЦИК Украины сравнили с выборами главного сантехника.