В ООН назвали шокирующее число погибших на Донбассе за время конфликта

От 27 до 30 тыс. человек получили во время конфликта различные ранения.
С апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли почти от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.
Такие такие данные обнародовала Мониторинговая миссия ООН, передает Deutsche Welle.
Среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.
Отмечается, что от 27 до 30 тыс. человек получили во время конфликта различные ранения.
В декабре спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщал, что в 2018 году число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе снизилось вдвое.
Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2018 года население Украины сократилось на 187,9 тыс. человек и на 1 ноября составило 42,198 млн человек.
Основная причина сокращения численности населения - смертность, превышающая рождаемость. На 100 умерших в 2018 году приходилось 59 рожденных.