В ООН назвали шокирующее число погибших на Донбассе за время конфликта

Донбасс, Верхнеторецкое

С апреля 2014 года до конца 2018-го на Донбассе погибли почти от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек.

Такие такие данные обнародовала Мониторинговая миссия ООН, передает Deutsche Welle.

Среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики.

Отмечается, что от 27 до 30 тыс. человек получили во время конфликта различные ранения.

В декабре спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщал, что в 2018 году число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе снизилось вдвое.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2018 года население Украины сократилось на 187,9 тыс. человек и на 1 ноября составило 42,198 млн человек.

Основная причина сокращения численности населения - смертность, превышающая рождаемость. На 100 умерших в 2018 году приходилось 59 рожденных.